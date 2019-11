Rusia y Turquía inician su segunda patrulla conjunta en el noroeste de Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rusia y Turquía comenzaron hoy el segundo patrullaje conjunto en el noreste de Siria, formado por 50 militares y ocho vehículos blindados que cubrirán una zona de la frontera turco-siria que se extenderá a lo largo de más de 160 kilómetros, informó el Ministerio de Defensa ruso.



"El 5 de noviembre la segunda patrulla conjunta de la policía militar rusa y el servicio fronterizo de Turquía comenzaron a trabajar en una nueva zona fronteriza, ubicada a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Kobane", señaló en un comunicado.



Las labores de la patrulla serán monitoreadas por un dron ruso Orlán-10, agregó.



El viernes pasado, las unidades militares turcas y rusas iniciaron la primera patrulla conjunta en el noreste de Siria en el marco del memorando de entendimiento turco sirio firmado en Sochi el 22 de octubre por los presidentes Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan.



Este acuerdo establecía que una vez retiradas las milicias kurdosirias de una franja de 30 kilómetros de profundidad desde la frontera turco-siria, Rusia y Turquía se encargarían de patrullar de manera conjunta una franja de 10 kilómetros.



La primera patrulla empezó en Derbesiye, una localidad siria fronteriza a medio camino entre Qamishli, la "capital" de las regiones kurdas en el noreste de Siria, y Ras al Ain, ciudad bajo control turco desde mediados de octubre.



El acuerdo Ankara-Moscú prevé que los patrullajes sean hasta 10 kilómetros dentro del territorio sirio, al este y oeste del área bajo control exclusivo de Turquía, es decir los 120



kilómetros de frontera comprendidos entre Tal Abyad y Ras al Ayn, para verificar el retiro de las milicias kurdas de la zona fronteriza, citaron las agencias de noticias EFE y ANSA.



"Turquía seguirá combatiendo en Siria e Irak hasta que no quede ni un solo terrorista. Sabemos que aún hay terroristas en la zona de seguridad que hemos establecido" en el noreste de Siria, dijo Erdogan en un discurso al grupo parlamentario del AKP en Ankara.



El mandatario turco remarcó que "no pueden engañarnos, aún hay ataques contra nuestras fuerzas de seguridad. No nos quedaremos a mirar esta situación".