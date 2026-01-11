El tránsito en la Ruta Nacional 40 entre las localidades chubutenses de Epuyén y El Hoyo fue rehabilitado en la noche del viernes por Vialidad Nacional, luego de permanecer casi seis horas cortado por incendios forestales que afectaron la zona cordillerana y redujeron la visibilidad en varios sectores de la calzada.

La restricción total de circulación había sido dispuesta de manera preventiva al mediodía, cuando las llamas se aproximaron peligrosamente a la ruta y las condiciones de humo y calor representaron un riesgo para los conductores.

Desde las autoridades de Vialidad Nacional señalaron que, a partir de las 20.25 horas, la circulación se permite nuevamente, pero instaron a todos los usuarios a transitar con extrema precaución debido a la visibilidad reducida por el humo y la presencia de equipos de emergencia trabajando en el lugar.

Además, se solicitó respetar las indicaciones del personal de seguridad vial presente en la ruta, ya que brigadistas y fuerzas de emergencia continúan con los operativos para contener los focos de incendio forestal que afectan a la región.

Los conductores pueden consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través de la web oficial de Vialidad Nacional o llamando al 0800-222-6272, con atención permanente ante emergencias también disponible por WhatsApp.

La reapertura del tramo clave de la Ruta 40, una de las principales arterias de la Patagonia andina, es una señal de avance en las labores de gestión de la emergencia, aunque persiste la advertencia de condiciones complicadas en la región debido al avance de los incendios forestales.