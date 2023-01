Cerca de las 9 de la mañana de este jueves 26 quedaron funcionales los semáforos en un cruce famoso por los múltiples siniestros viales registrados en el último año en San Juan. Algunos de ellos resultaron fatales y otros fueron solo sustos, pero siempre ese cruce era protagonista de choques debido a la imprudencia de los conductores. En consecuencia, las autoridades decidieron colocar un semáforo en un arteria que conecta a Pocito con la Ruta 40, algo que resultó polémico sobre todo para algunos camioneros que suelen transitar la zona.

Justamente, el tema de colocar el semáforo en un cruce que comprende la Ruta ha sido polémico para varios conductores mientras algunos creen que es la solución para evitar los accidentes, otros prefirieron criticar la controversial decisión.

Además, la queja de muchos conductores fue que se lo encontraban muy de golpe y hasta algunos pasaron en rojo, cabe aclarar que habían pasado solo algunas horas desde que el semáforo había quedado funcional, por eso, personal policial junto a Seguridad Vial coordinaron trabajos de prevención avisando a los conductores de la nueva señalización.

Algunos vecinos también opinaron sobre el trayecto que hay desde que empieza el semáforo hasta el cruce de Calle 11, ya que son cerca de 30 metros de distancia y algunas veces aunque el vehículo haya cruzado en verde, todavía no cruce la Calle 11 del todo, por lo que puede haber problemas.

Mario, un conductor que aprovechó la mañana para pasear junto a su perro, dijo que es un poco complicado porque si venís distraído no lo ves, pero que, por otro lado, está bien, puesto que va a obligar a que los conductores bajen la velocidad. Por otra parte, Miguel se manifestó a favor de la colocación de los semáforos y que no tiene nada de malo que se coloque en una ruta.

Ricardo, un camionero que estaba esperando que el semáforo se ponga verde para continuar con su rutina estaba a favor. "Me parece muy bien, no tránsito seguido, pero me parece muy bien porque es un cruce peligroso". En esta misma línea se expresó Mauricio, quien dijo que está muy bien y que va a servir para evitar los accidentes.

Mientras que para otro conductor, apodado Quique, es "raro" que se coloquen semáforos en una Ruta Nacional, "Por ahí vienen bastante rápido y te encontrás de golpe con los semáforos", explicó el hombre.

Federico dijo que la colocación de los semáforos está bueno. "No van a haber tantos accidentes y el que pase en rojo tendrá que afrontar las consecuencias, está muy bien lo que han hecho", manifestó el conductor. Por otro lado, Óscar de Pocito, dijo que "una Ruta no puede tener semáforos", y agregó "tendrían que hacer un paso a nivel como han hecho en la Calle 5".

Por último, un camionero llamado Mario, explicó que está mal y que para él tendrían que haber hecho una rotonda. "Me parece mal que en una Ruta Nacional coloquen un semáforo" manifestó.