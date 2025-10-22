Sabrina Carballo hizo pública la "drama que atravesó" después de ser estafada por un proveedor que había contratado a través de internet. La actriz buscó agilizar los preparativos para el bautismo de su hija Caetana, pero la experiencia terminó en una gran frustración y pérdida económica.

Carballo relató su calvario, el cual comenzó cuando buscó la especialidad que deseaba servir en la fiesta: "Yo lo contraté porque busqué ‘perniles’ en internet y era el primero que aparecía". Admitió que, lamentablemente, no revisó los comentarios en el Instagram del proveedor.

Publicidad

La actriz relató que, tras transferir el dinero, el proveedor la llamó y comenzó a ponerle excusas antes del día del bautismo. Carballo, confiada, aceptó las justificaciones: "Él me mandó toda una excusa previa al día que yo tenía el bautismo de mi hija y yo le dije ‘quedate tranquilo’".

Sin embargo, el engaño se concretó el día del evento. "Después, en el día del bautismo, yo veía que ya era tarde y lo empecé a llamar. Le empecé a escribir y nunca me contestó", detalló la actriz.

Publicidad

Ante la ausencia del catering (que había encargado perniles), Carballo tuvo que buscar una solución de emergencia: "Tuve que pedir un delivery de pizza porque no tenía comida".

La indignación de Carballo se hizo evidente al evaluar la gravedad de la estafa. Calificó al responsable como "un estafador. Una lacra". Si bien el evento de su hija era pequeño ("éramos poquitos"), ella remarcó el riesgo de estos fraudes en celebraciones mayores: "Si esto te pasa en un casamiento, te arruina. Son momentos muy importantes".

Publicidad

La historia de Carballo fue contada en Lape Club Social, donde se adujo que se "destapó una gran olla a presión, con muchos damnificados". Mauro Szeta, especialista en policiales, confirmó que "muchas personas coinciden en que contrataron por redes el servicio y nunca cumplían con la entrega". Szeta explicó que el empresario cobraba los pedidos, especialmente si eran para una fiesta importante, y luego daba "toda clase de excusas para justificar su accionar".