La relación entre Wanda Nara y Maxi López es "muy particular" y "magnífica" en el presente, con ambos "tirándose palitos" de "alto voltaje" en MasterChef Celebrity. Sin embargo, esta complicidad actual se contrapone totalmente con un pasado "escandaloso", donde "peleaban como perro y gato".

El encargado de recordar el conflicto fue Tartu, actual conductor de Pasó en América. Para sorpresa de su panel, el periodista reveló la "peor infidelidad" del ex futbolista a la mediática, asegurando que "Maxi López fue muy infiel, ¡Muy infiel!".

Según el relato de Tartu, el engaño más doloroso y fuerte de Maxi López sucedió con alguien que Wanda conocía y que "frecuentaba su casa", ya que trabajaba allí: la niñera.

De acuerdo con las palabras de Tartu, el tierno y angelical personaje de Disney servía para "saciar los instintos carnales del ex delantero de River". Para sustentar la revelación, Tartu mencionó una supuesta prueba: "Hay una foto de Caras, que le tenemos que agradecer al amigo Héctor Mauggeri, donde hay una fiesta familiar donde están todos, incluso Wanda, y la niñera está disfrazada de Minnie".

Finalmente, para despejar cualquier duda, Tartu aseguró que "fue la propia Wanda la que confirmó que Maxi la engañaba con la niñera y que encima le pedía que se disfrazara de Minnie".