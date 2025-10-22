La controversia generada por Yanina Latorre sobre supuestos conflictos entre colegas sigue sumando capítulos y tensiones en el mundo del espectáculo. Luego de que la panelista fuera señalada como "mala compañera" por sus propios colegas de Infama, Latorre reveló en Sálvese quien pueda una nueva interna: una disputa entre Laura Ubfal, Nazarena Vélez y Barbie Vélez.

Según la versión de Latorre, Laura Ubfal no habría visto con buenos ojos que Nazarena Vélez viajara al exterior. El conflicto escaló, supuestamente, cuando Barbie Vélez fue designada como reemplazo de su madre en la conducción del programa de streaming. Latorre afirmó que, a raíz de esto, Ubfal habría decidido "ponerse al frente del programa" y marginar a Barbie de ese rol.

La situación habría provocado el enojo de Nazarena, quien, según Yanina, llamó desde Brasil para "quejarse con la producción" por la situación de su hija.

Sin embargo, las tres figuras involucradas —Laura Ubfal, Nazarena y Barbie Vélez— utilizaron el último programa de Story Time para desmentir categóricamente los dichos de la panelista.

Barbie Vélez fue particularmente enfática al abordar la acusación de haber sido "acomodada" por su madre. Entre risas, la actriz declaró: "Si mi mamá llamara desde Brasil para que me pongan en un lugar, primero se me cae la cara de vergüenza. Segundo, me voy automáticamente. Ya bastante estoy en los medios por ella, imaginate si encima acepto que me acomoden".

Por su parte, Nazarena Vélez se limitó a señalar la importancia del buen clima laboral: "Hay que llevarse bien porque uno pasa mucho tiempo en el trabajo. Si no vibrás lindo, no sirve. Y no saldría tan fluido este programa".

Lejos de retractarse o pedir disculpas por la información, Yanina Latorre redobló la apuesta en la red social X (antes Twitter). La panelista insistió en la veracidad de su información y lanzó una acusación directa contra las actrices: "No inventé, lo que conté es posta. Son negadoras seriales".