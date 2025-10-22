Internaron a tres niños y detuvieron a su madre por presunto maltrato infantil

Tres niños, incluida una beba de dos años, fueron internados en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con lesiones compatibles con maltrato físico, mientras que su madre permanece detenida como presunta responsable. El caso se conoció durante la madrugada luego de un operativo policial en el barrio Las Flores, al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la zona de Petunia al 1900, donde personal del Comando Radioeléctrico intervino tras observar altercados en la vía pública. Los agentes identificaron a Verónica A. cargando a su hija de dos años, constatando que la menor presentaba lesiones visibles. La intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias determinó la necesidad de trasladar a los tres hermanos -de 2, 3 y 9 años- al centro de salud.

La subdirectora del hospital, Silvia Giorgi, confirmó que los niños se encuentran fuera de peligro y presentan lesiones menores, principalmente en la piel. El diagnóstico médico inicial es compatible con maltrato infantil, aunque se aguardan los resultados de un examen integral para determinar el origen exacto de las lesiones.

La denuncia original fue realizada por Jonatan F., padre de los menores y expareja de la mujer detenida, quien alegó que los niños habrían sufrido golpes y quemaduras de cigarrillo durante su estadía con la madre y su actual pareja, Ricardo S. Los tres niños permanecen internados bajo observación médica en compañía de una tía paterna, mientras la justicia investiga los cargos por maltrato infantil.