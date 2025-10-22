Morena Rial se encuentra encarcelada en el penal de Magdalena desde el 1 de octubre y está viviendo un "calvario". Sus abogados están trabajando en un pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica, una solicitud que aún está siendo considerada por la jueza y que depende de varios factores.

El objetivo de la defensa es que Morena pueda pasar sus días fuera de la cárcel, viviendo con su hijo Amadeo, y que pueda estar conectada con sus seres queridos y sus abogados.

Publicidad

Sin embargo, el proceso sufrió un duro revés. Recientemente, el abogado Alejandro Cipolla comunicó que habían recibido la "peor noticia": el juzgado había "bajado el pulgar" a la casa ubicada en San Justo que se había presentado para que cumpliera la prisión domiciliaria, argumentando que no cumplía con ciertos requisitos.

Tras la "asesoría pericial" que detectó las "falencias edilicias" en la propiedad, Jorge Rial intervino en la situación. El nuevo abogado de Morena explicó en el programa DDM que el padre de Morena se puso "a disposición" al tomar conocimiento de lo que hacía falta.

Publicidad

La colaboración de Jorge Rial se centró en subsanar los defectos edilicios de la propiedad. Las reparaciones requeridas y cubiertas por el periodista eran específicas: "Era poner un cable canal, una cerradura, dos canillas y una cocina”. Las autoridades judiciales habían solicitado previamente que se hicieran cambios en la propiedad.