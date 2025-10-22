En la mañana de este miércoles 22 de octubre de 2025, personal policial de la UFI Genérica, bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Calle 6, entre Vidart y Lemos, en el departamento Pocito. Allí atraparon a un joven con un rifle calibre 16.

La medida se realizó en el marco de una causa caratulada como "tenencia ilegal de arma de fuego. Durante la requisa, los efectivos secuestraron un rifle calibre 16 y procedieron a la detención de un hombre identificado como Kevin Sandande.

El rifle secuestrado por la brigada de la UFI Genérica. Foto gentileza.

Según informaron fuentes judiciales, el detenido no pudo acreditar las habilitaciones ni credenciales necesarias para la tenencia del arma. Por esta razón, quedó alojado en la sede de la Comisaría 6ª a disposición de la Justicia.

El arma incautada fue trasladada a la unidad fiscal interviniente para continuar con las actuaciones legales correspondientes.