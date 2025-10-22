Thiago Medina ha regresado a casa después de una experiencia cercana a la muerte. El ex participante de Gran Hermano fue dado de alta del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras una internación de 28 días producto de un grave accidente en moto.

El joven subió un video y acompañó la publicación con un mensaje conmovedor: "Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó". Agradeció a todos por el acompañamiento a él y a su familia, por no dejarlo solo, y por darle "otra oportunidad para vivir".

Medina reveló el pensamiento más íntimo y fuerte que tuvo mientras su vida pendía de un hilo: "No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo".

El ex Gran Hermano se tomó un momento para agradecer a todas las personas que contribuyeron a su recuperación: "Gracias a cada persona que rezó, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros, a los doctores, a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir".

Respecto a su estadía en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago grabó un video para reconocer la labor del personal de salud. Manifestó que en el hospital lo atendieron "re bien" y "súper bien todos los doctores", quienes "estuvieron siempre atentos". Concluyó destacando que su experiencia fue "muy buena" y se mostró "feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".

Esta experiencia cercana a la muerte llevó a Thiago Medina a replantearse su futuro y sus prioridades. El ex concursante de reality reveló un nuevo objetivo de vida: estudiar Arquitectura, calificándola como una "gran asignatura pendiente" que busca cumplir tras su recuperación. Su decisión refleja cómo el paso por el hospital y la recuperación lo han impulsado a enfocarse en nuevas metas.