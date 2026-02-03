Saif al-Islam Gadafi, hijo del exdictador libio Muamar el Gadafi y heredero designado del régimen derrocado en 2011, fue asesinado este martes en la ciudad de Zintan, a 136 kilómetros al suroeste de Trípoli. Funcionarios de seguridad confirmaron que murió durante un ataque armado en su residencia, aunque la Justicia libia continúa investigando las circunstancias del hecho.

Dos oficiales del oeste de Libia, que hablaron bajo condición de anonimato, ratificaron el fallecimiento. Khaled al-Zaidi, abogado de Saif al-Islam, confirmó la muerte a través de redes sociales sin brindar detalles. También lo hizo Abdullah Othman Abdurrahim, quien lo representó en el diálogo político impulsado por Naciones Unidas. Medios locales señalaron que hombres armados ingresaron a su vivienda y lo abatieron.

El asesinato ocurrió en Zintan, la misma ciudad donde Saif al-Islam permaneció cautivo durante casi seis años tras ser capturado en 2011, cuando intentaba huir hacia Níger luego de la caída del régimen. Desde junio de 2017 vivía allí tras recibir una amnistía otorgada por uno de los gobiernos rivales del país, aunque su libertad estaba condicionada por la vigilancia permanente de milicias locales.

En 2015, un tribunal libio lo había condenado a muerte en ausencia por incitar a la violencia y ordenar la represión contra manifestantes durante la revolución. Además, la Corte Penal Internacional mantenía vigente una orden de captura por crímenes de lesa humanidad.

Nacido en 1972 en Trípoli, Saif al-Islam fue durante años la figura más visible del ala reformista del régimen gadafista. Doctorado en Filosofía por la London School of Economics, ganó notoriedad internacional por su rol en la liberación de las enfermeras búlgaras en 2007 y por liderar el acercamiento de Libia a Occidente. A través de la Fundación Gadafi para el Desarrollo impulsó programas de compensación a víctimas del terrorismo vinculado al Estado libio.

Tras años fuera de la escena pública, reapareció en 2021 para anunciar su candidatura presidencial, una decisión que generó rechazo entre las fuerzas políticas opositoras al legado de su padre. El organismo electoral lo descalificó y las elecciones finalmente no se realizaron debido a la persistente fragmentación política y militar del país.

La muerte de Saif al-Islam se suma al destino trágico del clan Gadafi. Tres de los hijos del exdictador murieron durante la revolución de 2011, mientras que otros permanecen en el exilio o detenidos en distintos países de la región.

El asesinato cierra el capítulo del único miembro de la familia Gadafi que intentó regresar a la política libia. Ocurre en un país que, a más de una década del derrocamiento de Muamar el Gadafi, continúa dividido entre administraciones rivales y milicias armadas, sin lograr estabilidad institucional ni elecciones nacionales.