Salió en libertad, discutió con un automovilista y terminó acuchillado

Un peatón, condenado por robo agravado y estafa, se dispuso a cruzar la calle cuando casi fue atropellado por un auto Volkswagen de color negro. Esto hizo que el transeúnte y los dos ocupantes del vehículo discutieran. Pero el conflicto casi termina en tragedia. Uno de los automovilistas le metió un cuchillazo en el pecho a Castillo de 47 años y luego huyó con su cómplice de la zona.

El hecho se produjo cerca de las 19 en inmediaciones de calle España y Cenobia Bustos, en Rawson, según el relato de la víctima de la agresión.

El hombre fue atendido por médicos en el Centro de Salud René Favaloro y luego derivado a Urgencias del Hospital Doctor Guillermo Rawson debido a la gravedad de la herida.

Castillo contó que no conocía a los ocupantes del auto y que la discusión se fue de las manos cuando uno sacó un arma blanca. La Policía por ahora no puede encontrar a los sospechosos del ataque pues no los tiene identificado por las pocas precisiones dadas por la persona damnificada. El paciente del Rawson solo pudo dar detalles del auto, aunque no identificó el número de la patente.

Castillo hace un año estaba en libertad tras cumplir condena por hechos delictivos en el Penal de Chimbas. La Policía de la Comisaría 6ta, más allá de las declaraciones del hombre, investiga si fue víctima de un ajuste de cuentas por algún problema de vieja data.