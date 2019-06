Salomón dejó videos con instrucciones para sus hijas

Antes de fallecer, la vedette sanjuanina Beatriz Salomón dejó unos videos con instrucciones para su abogada Ana Rosenfeld. En ellos, hay temas específicos sobre sus hijas y sobre el juicio que la actriz llevaba adelante por los daños causados tras la difusión de unas cámaras ocultas sobre su exesposo Alberto Ferriols.

"Me despedí de Beatriz dos días antes de que falleciera. Me fui tranquila de viaje por una semana porque el oncólogo me había dicho que su corazón estaba muy fuerte. Pensé que volvía y la veía", contó Rosenfeld en el programa “Hay que ver”.

“Esa última vez le dije que la Corte Suprema había dicho que Noelia, como mayor de edad, tenía que asumir su representación por ella misma. Ahora puede defender sus derechos. Además, nadie quiere imaginar su muerte, pero ella me dejó videos con instrucciones personales sobre sus hijas", continuó.

También aseguró que las chicas se van a quedar en su casa por deseo de Beatriz: "Hablan con Ferriols y lo ven todos los días. Y yo le tomo examen, digamos. De todas maneras, no están solas. Viven con Blanca, una señora que trabaja en la casa y estuvo siempre al pie del cañón. Los fines de semana se van con el padre, que es el tutor”.