En el marco de la cumbre internacional sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi, India, el director de Sam Altman pidió una regulación “urgente” de la IA, destacando la rapidez con la que se desarrolla esta tecnología y la necesidad de medidas de seguridad efectivas. Altman también defendió la democratización de la IA como la mejor forma de garantizar que sus beneficios lleguen a toda la humanidad.

El evento, organizado por el primer ministro indio Narendra Modi, reunió a más de veinte líderes internacionales, incluidos los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron, así como ejecutivos tecnológicos como Demis Hassabis. Durante la cumbre, se destacó la importancia de democratizar la IA y garantizar su acceso a países en desarrollo, con el respaldo de un fondo global de 3.000 millones de dólares propuesto por la ONU.

Altman y otros líderes insistieron en la necesidad de equilibrar regulación e innovación. Macron señaló que Europa busca reglas claras sin frenar la inversión tecnológica: “Es un espacio para innovación y seguridad”. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los referentes del sector a apoyar el fondo global para asegurar un acceso equitativo a la IA.

La cumbre también fue escenario de anuncios millonarios: OpenAI y Tata Consultancy Services acordaron construir un nuevo centro de datos en India, mientras Nvidia selló una alianza con L&T para crear la mayor fábrica de IA del país. Google, a su vez, anunció la construcción de su mayor centro de datos fuera de Estados Unidos y la instalación de nuevos cables submarinos en Visakhapatnam.

India, con más de 1.000 millones de usuarios de internet y una fuerza laboral altamente capacitada en servicios tecnológicos, se consolidó como un polo estratégico de la IA, ocupando el tercer lugar en competitividad mundial según Stanford. A pesar de los anuncios, la organización de la cumbre enfrentó críticas por problemas logísticos y congestiones en los accesos durante el primer día del evento.