Chipa en 10 minutos: la receta más rápida con freidora de aire

La chipa, ese clásico de la gastronomía regional que conquista paladares con su textura suave y sabor a queso, puede prepararse de manera sencilla en casa con esta receta práctica que admite dos métodos de cocción: freidora de aire u horno tradicional.

Con ingredientes accesibles y un paso a paso simple, esta preparación rinde aproximadamente 60 unidades, perfectas para reuniones familiares, meriendas o para conservar y disfrutar durante la semana.

Ingredientes (para 60 unidades)

450 g de fécula de mandioca

150 ml de leche

100 ml de aceite

200 g de queso semiduro (se puede usar sardo rallado en grueso)

3 huevos

1 cucharada de sal (o a gusto)

Preparación paso a paso (tiempo total: 1 hora)

Paso 1: Los secos

En un bowl, colocar la fécula de mandioca, agregar la cucharada de sal y mezclar. Luego incorporar el queso semiduro rallado (en la receta original se utilizó sardo rallado en grueso y medio) e integrar bien todos los ingredientes secos.

Paso 2: Los líquidos

En otro recipiente, colocar la leche, el aceite y los huevos. Batir hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 3: Unir y formar las bolitas

Verter los líquidos sobre los ingredientes secos y mezclar hasta integrar completamente. La masa no debe pegarse demasiado en las manos. Con las palmas, formar bolitas uniformes y lisas del tamaño deseado.

Paso 4: Cocción (dos opciones)

Opción A: Freidora de aire (más rápida)

Colocar las bolitas de chipa en la freidora y cocinar durante 10 minutos a 180°C.

Opción B: Horno tradicional

Disponer las chipas en una bandeja enharinada o con papel manteca y llevar a horno máximo (precalentado) por aproximadamente 15 minutos, hasta que estén doradas.

Tips para una chipa perfecta