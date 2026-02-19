Publicidad
Chipa en 10 minutos: la receta más rápida con freidora de aire

Con solo seis ingredientes y una preparación sencilla, esta receta rinde 60 unidades ideales para compartir. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Pueden salir hasta 60 unidades. FOTO: Gentileza

La chipa, ese clásico de la gastronomía regional que conquista paladares con su textura suave y sabor a queso, puede prepararse de manera sencilla en casa con esta receta práctica que admite dos métodos de cocción: freidora de aire u horno tradicional.

Con ingredientes accesibles y un paso a paso simple, esta preparación rinde aproximadamente 60 unidades, perfectas para reuniones familiares, meriendas o para conservar y disfrutar durante la semana.

Ingredientes (para 60 unidades)

  • 450 g de fécula de mandioca

  • 150 ml de leche

  • 100 ml de aceite

  • 200 g de queso semiduro (se puede usar sardo rallado en grueso)

  • 3 huevos

  • 1 cucharada de sal (o a gusto)

Preparación paso a paso (tiempo total: 1 hora)

Paso 1: Los secos

En un bowl, colocar la fécula de mandioca, agregar la cucharada de sal y mezclar. Luego incorporar el queso semiduro rallado (en la receta original se utilizó sardo rallado en grueso y medio) e integrar bien todos los ingredientes secos.

Paso 2: Los líquidos

En otro recipiente, colocar la leche, el aceite y los huevos. Batir hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 3: Unir y formar las bolitas

Verter los líquidos sobre los ingredientes secos y mezclar hasta integrar completamente. La masa no debe pegarse demasiado en las manos. Con las palmas, formar bolitas uniformes y lisas del tamaño deseado.

Paso 4: Cocción (dos opciones)

Opción A: Freidora de aire (más rápida)
Colocar las bolitas de chipa en la freidora y cocinar durante 10 minutos a 180°C.

Opción B: Horno tradicional
Disponer las chipas en una bandeja enharinada o con papel manteca y llevar a horno máximo (precalentado) por aproximadamente 15 minutos, hasta que estén doradas.

Tips para una chipa perfecta

  • El queso: El sardo rallado en grueso aporta un sabor intenso, pero puede reemplazarse por cualquier queso semiduro de buena calidad (provolone, parmesano o un mix).

  • Textura ideal: Si la masa queda muy pegajosa, agregar un poco más de fécula. Si está muy seca, sumar una cucharada de leche.

  • Conservación: Una vez frías, guardar en recipiente hermético. También pueden congelarse antes de cocinar y llevarlas directamente al horno o freidora cuando se deseen consumir.

