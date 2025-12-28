El Plan Provincial de Pavimentación entra en su tramo decisivo. A poco más de un año de su lanzamiento, el programa que impulsó el Gobierno de San Juan para mejorar la infraestructura vial urbana en todo el territorio provincial está a semanas de completarse, con la ejecución de obras en los cuatro departamentos que aún restan ser intervenidos: Angaco, 9 de Julio, Valle Fértil y Caucete.

El 15 de julio de 2024 marcó el punto de partida de esta iniciativa, que tuvo como principal característica el compromiso del Ejecutivo provincial de financiar el 100% de las cuadras designadas por cada municipio. Bajo ese esquema, las comunas definieron las calles prioritarias según sus necesidades locales, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) asumió la ejecución de los trabajos.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Plan Provincial de Pavimentación – Etapa 1 presenta actualmente un grado de avance que oscila entre el 65% y el 70%. La evaluación interna es positiva y, de acuerdo a lo señalado desde el Gobierno, los intendentes —especialmente los de departamentos más alejados— destacaron el impacto que las obras ya finalizadas tuvieron en la conectividad, la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos.

En términos concretos, el estado actual del programa muestra que ya hay 37 barrios con obras concluidas, 13 barrios donde los trabajos se encuentran en plena ejecución y otros 20 barrios que aún están pendientes de intervención. Estos últimos se concentran, precisamente, en los cuatro departamentos que cerrarán el cronograma general del plan.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que las obras pendientes comenzarán en las próximas semanas, aunque aclararon que el ritmo de ejecución estará condicionado por el receso habitual de las empresas constructoras durante la primera quincena de enero. En ese sentido, estimaron que los trabajos se retomarán con mayor intensidad entre la segunda mitad de enero y febrero, período en el que se prevé completar la pavimentación comprometida en Angaco, 9 de Julio, Valle Fértil y Caucete.

El programa, denominado oficialmente “Plan San Juan 2024 – 1ª Etapa Pavimentos Urbanos”, implicó una inversión histórica superior a los $12.500 millones, financiados íntegramente con recursos provinciales. En total, contempla la pavimentación de 636.500 metros cuadrados de calles urbanas distribuidas en los 19 departamentos de San Juan, un alcance territorial que fue destacado desde el Gobierno como uno de los principales logros de la iniciativa.

La finalización de esta primera etapa no solamente marcará el cierre de un ambicioso esquema de obras públicas, sino que también abrirá el debate sobre la continuidad del plan y la posibilidad de avanzar en nuevas etapas. Por lo pronto, con la intervención de los últimos cuatro departamentos, el Ejecutivo provincial se encamina a cumplir con uno de los compromisos de gestión más relevantes en materia de infraestructura urbana, en un contexto económico complejo y con fuerte demanda de obras por parte de los municipios.