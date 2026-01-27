El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para gran parte de San Juan, vigente durante la tarde y noche de este martes. Se prevén lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las precipitaciones acumuladas podrían llegar entre 20 y 40 milímetros, superándose en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera, se espera que las lluvias se presenten acompañadas de granizo o nieve.

Las zonas afectadas incluyen 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Ullum, Zonda, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, así como sectores de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Iglesia y Jáchal. También podrían registrarse precipitaciones en las áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

El SMN recomienda tomar medidas de precaución: evitar salir de los hogares, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. Asimismo, se aconseja cerrar y alejarse de puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

El SMN continuará monitoreando la situación y actualizando la información, por lo que se recomienda a los sanjuaninos seguir los avisos oficiales y medios locales para conocer la evolución del clima.