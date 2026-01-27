La UVT se viste de fiesta para dar paso al carnaval más colorido de la provincia, este próximo sábado 7 de febrero en la sede de la institución. Como una manera de recuperar las recordadas celebraciones de antaño, donde se concentraban numerosas familias para la llegada del carnaval, la comisión directiva de la unión vecinal en colaboración con la productora Play Music, organizan un mega festejo para recibir alrededor de 7 mil visitantes.

La grilla del evento prevé la ambientación musical de un live music set con DJ Tomi Luján y con DJ Pelado López, quienes pondrán los mejores tracks de las décadas del ’80, ’90 y 2000. La apertura se realizará con el recital del grupo Palo Santo y posteriormente, la denominada Fiesta de la Espuma. Entre otros servicios, el público podrá bailar en un espacio amplio y cómodo, con acceso a puestos gastronómicos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Mauricio Pesquera de Play Music, dijo que “la gran estrella de la noche será la Fiesta de la Espuma, donde habrá sorteos, premios y mucho baile, con el tono adecuado de un carnaval familiar, donde queremos que se recuperen los bailes de carnaval de hace otros tiempos en la UVT. Lo que buscamos es que sea una fiesta segura, porque en eso nos tomamos muy en serio y en esta fiesta adoptamos una política de cero alcohol, esa será la diferencia respecto a otros festejos”.

Además, señaló que “buscamos contagiar a la comunidad sanjuanina para que participe, porque es una de las cosas que le da identidad a nuestro club, más allá de los deportes que se practiquen. Por eso, implementamos un sistema para todos puedan venir, sean o no socios, porque responde a nuestro lema de un club inclusivo, social, deportivo y familiar”, concluyó el productor.

La venta de entradas ya está disponible en el sitio digital de PlayTicket. La entrada general es de $15.000 y la entrada para socios está a $10.000. La hora de apertura de la sede será a las 21 hs.

A diferencia de otros clubes que nacen por el deporte, la UVT nació por una necesidad básica. El 23 de junio de 1952, un grupo de vecinos se unió para gestionar servicios que en ese momento faltaban en la zona: agua potable y alumbrado público. Pero con el tiempo, la institución fue creciendo en otras actividades y se convirtió en un gigante deportivo, social y cultural de la zona de Trinidad.

Pero si algo singular que lo ha caracterizado históricamente al club, son sus bailes de carnaval. Por su escenario pasaron leyendas del cuarteto y la música tropical. Era la parada obligada de Gary, Pelusa, El Toro Quevedo, Chebere y el "Loco" Amato. Los bailes de la UVT eran considerados "la catedral" del baile en la ciudad.