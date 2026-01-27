Efectivos de la Unidad Rural Nº 3 de la Policía de San Juan, realizó un operativo especial para impedir un acto ilícito de venta de aves en Tupelí, 25 de Mayo. El allanamiento tuvo lugar en contexto de una investigación sobre la comercialización ilegal de la fauna autóctona.

Fueron secuestradas unas 22 aves autóctonas, entre ellas benteveos, cardenales amarillos, cabecita negra, entre otras especies.

El operativo se realizó con mandato judicial otorgado por la Dra. Graciela Rodríguez, quien es la titular del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. La acción policial permitió el secuestro de 22 aves autóctonas, entre ellas benteveos, cardenales amarillos, cabecita negra, reina mora, diucas, chamuchina, poquito de oro, canarito de las sierras y zorzal negro.

La causa es trabajada por la Dra. Graciela Rodríguez, del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

También fueron secuestrados 16 jaulas y 2 jaulones. De acuerdo a la información suministrada por la fuerza de seguridad, Diario HUARPE pudo conocer que el acusado, es un hombre mayor de edad de apellido Fontivero y quedó a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. Las causas de la detención fueron determinadas por la infracción a los artículos 98° y 206° de la Ley 941-R. En este caso, la fauna autóctona de la zona, ha sido damnificada y está penado por la ley.

En el sumario se registraron las infracciones a la Ley 941-R.

El acusado poseía gran cantidad de jaulas y aves dispuestas a la venta ilegal.

La Policía Rural hizo una investigación previa para dar con el sospechoso y en el allanamiento encontraron abundante prueba material.