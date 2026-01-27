Tomás Contte, ciclista de Zárate, Buenos Aires, que compite para el equipo Municipalidad de Pocito, ganó este martes la Etapa 4 de la Vuelta a San Juan 2026 y pasó a liderar la clasificación general individual. La prueba se disputó bajo la modalidad contrarreloj entre Zonda y Ullum, con lluvia presente durante gran parte del recorrido.

Luego de la victoria, Contte analizó el desarrollo de la etapa y marcó con claridad el sector más exigente del trazado. “La parte más dura fue la subida, obviamente. En el plano se iba rápido, pero sabíamos que ahí también teníamos que apretar porque es donde se puede perder mucho tiempo”, explicó.

El nuevo líder remarcó la importancia de mantener un ritmo parejo durante toda la crono. “Creo que hice una contrarreloj bastante constante y la verdad estoy contento por poder quedarme con esto”, señaló tras confirmar el mejor tiempo de la jornada.

Consultado sobre el nivel de los rivales, Contte destacó la jerarquía de los especialistas presentes. “El nivel que hay acá en Argentina, de los contrarrelojistas, es buenísimo, es espectacular”, afirmó, y agregó que este tipo de pruebas “sirven un montón para probarnos y medirnos, para ver cómo estamos”.

En el cierre de la entrevista, el ciclista aprovechó para enviar un mensaje a su círculo personal. “Quiero mandarle un saludo a toda mi familia que está allá en Zárate, que siempre me apoyan”, expresó.

Contte registró un tiempo de 17:39:450, el mejor de la etapa. El segundo puesto fue para Cristóbal Báez Muñoz, del equipo Plus Racing, con 17:51:630, y el tercer lugar quedó en manos de Héctor Quintana, también de Plus Racing, con 17:52:160. Con este resultado, el pedalero zarateño pasó al frente de la general y desplazó a Nicolás Tivani, quien llegaba como líder tras las primeras jornadas de competencia.