El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) informa sobre la realización de una colecta de sangre este miércoles 28 de enero en el SUM, ubicado en el primer piso del edificio central del Hospital Rawson, de 8 hs. a 12 hs., sin necesidad de sacar turno y por orden de llegada.

Ante la alta demanda de sangre que hay en la provincia, el Hospital Rawson, que cuenta con un centro de alta complejidad, requiere de las donaciones de sangre, por el caudal de ingreso de pacientes críticos que tiene a diario la institución pública.

Publicidad

Para conocer en números y entender la demanda que tiene el hospital, en 2025 se realizaron 7.663 transfusiones de sangre, separadas en Glóbulos rojos, Plasma, Crioprecipitados y Plaquetas, según la necesidad de cada paciente.

De esas transfusiones 6.723 fueron para adultos, 681 para pacientes de pediatría y 259 para neonatología, es decir, la sangre que dones puede servir para pacientes politraumatizados, para pacientes en quimioterapia y otros tratamientos oncológicos o para salvar incluso a un niño o un recién nacido.

Publicidad

Si bien es una buena oportunidad esta colecta de sangre del 28 de enero, si por algún motivo, las personas que no puedan asistir, tienen la posibilidad de presentarse directamente en el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), que queda ubicado en Rivadavia 728 este, entre Avenida Rawson y Güemes. De lunes a sábado de 7 hs. a 12 hs.

Los requisitos para ser donante son, tener entre 18 y 65 años. Si la persona usa piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó. Asistir con DNI, desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Publicidad

Para mayor información y consultas: 4223571. Los turnos digitales se solicitan desde este enlace en línea.