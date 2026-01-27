Tomás Contte, del equipo Municipalidad de Pocito, ganó este martes la Etapa 4 de la Vuelta a San Juan 2026 y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general individual. El ciclista sanjuanino se impuso en la contrarreloj disputada entre Zonda y Ullum, bajo condiciones climáticas adversas por la lluvia.

Contte marcó un tiempo de 17:39:450, el mejor de la jornada. El segundo lugar fue para Cristóbal Báez Muñoz, del equipo Plus Racing, con un registro de 17:51:630, mientras que tercero finalizó Héctor Quintana, también de Plus Racing, con 17:52:160.

La prueba individual contra el reloj comenzó a las 15:30 y tuvo un recorrido aproximado de 12,5 kilómetros. El trazado combinó sectores rápidos en el inicio y un exigente ascenso final hasta el Mirador de Punta Negra, por Ruta Interlagos.

Durante el desarrollo de la etapa, la lluvia se hizo presente en la zona de Punta Negra, lo que agregó dificultad al recorrido y obligó a los ciclistas a extremar precauciones en los tramos técnicos. La contrarreloj no contó con metas sprint ni de montaña, al tratarse de un esfuerzo individual frente al cronómetro.

Con este resultado, Contte pasó al frente de la general y desplazó a Nicolás Tivani, quien llegaba a la etapa como líder tras las primeras jornadas de competencia.

La 41ª edición de la Vuelta a San Juan se disputa desde el viernes 23 de enero y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero. La prueba incluye nueve etapas y un prólogo, con participación de ciclistas Sub 23 y Elite de equipos locales, nacionales e internacionales.

Etapa Contrarreloj

Tomás Contte - Municipalidad de Pocito - 17:39:450 Cristóbal Báez Muñoz - Plus Racing - 17:51:630 Héctor Quintana - Plus Racing - 17:52:160

General individual

Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

Martín Mancilla Labrin (Chile) - Stamina Racing (Chile)

Mejor sanjuanino

Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan

General Meta de Montaña

Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint