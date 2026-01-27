Fátima Florez brindó detalles del ensayo que compartió con el presidente Javier Milei en la previa del espectáculo Fátima Universal, que se presenta este martes por la noche en el Teatro Roxy de Mar del Plata. La artista habló con la prensa minutos después de finalizar la prueba de sonido y confirmó qué tema interpretará el mandatario sobre el escenario.

“El ensayo fue muy bueno, la voz le sonó espectacular”, señaló Florez ante los medios apostados en la puerta del teatro, tras compartir escenario con Milei en la antesala del show. La humorista explicó que el presidente cantará “El rock del gato”, tema de Ratones Paranoicos, hacia el final de la función.

Según detalló, la elección de la canción fue del propio Milei. “La eligió él, es una canción de su repertorio, así que me pareció muy acorde que se sienta contento y conforme”, indicó. Florez aclaró que, si bien ya habían cantado juntos en otras oportunidades, será la primera vez que interpretan ese tema en conjunto.

El ensayo se desarrolló durante la tarde del martes y tuvo lugar en el escenario del Teatro Roxy. Florez describió el clima como distendido y coordinado, con participación activa del equipo técnico y la banda en vivo. “Parecía que ensayábamos desde hace mucho tiempo. Todo fluyó muy bien”, explicó.

La presencia de Milei en Mar del Plata generó expectativa desde horas previas. El mandatario había realizado una caminata por el centro de la ciudad, donde mantuvo contacto con seguidores y brindó un breve discurso público. Más tarde, la atención se trasladó al teatro, donde se concretó el ensayo junto a la artista.

Consultada sobre un posible diálogo político durante el reencuentro, Florez aclaró que no hubo tiempo para ese tipo de conversaciones. Indicó que el intercambio estuvo centrado exclusivamente en el ensayo y en la dinámica del espectáculo.

Milei y Florez mantuvieron una relación sentimental que finalizó meses atrás de común acuerdo. Pese a la separación, ambos conservaron un vínculo cordial, lo que permitió concretar esta participación conjunta en el marco del show teatral.

La función de esta noche contará con la participación del presidente como invitado especial, en una jornada que se suma a su agenda de actividades en la ciudad balnearia.