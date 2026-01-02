San Juan cerró el 2025 con un logro histórico en materia de salud pública que reconfiguró el escenario local de los trasplantes. Por primera vez, la provincia no solo alcanzó, sino que sostuvo durante todo el año cifras récord en donación de órganos y tejidos, superando ampliamente los registros de años anteriores. Solo durante este año se concretaron un total de 85 donaciones.

“Es la primera vez en la historia que alcanzamos niveles récord de donantes de órganos y de tejidos”, explicó Verónica Berón, jefa del área de Procuración del Hospital Doctor Guillermo Rawson. Según detalló, durante el 2025 se concretaron un total de 85 donaciones: 11 de órganos y 74 de tejidos, que beneficiaron a más de 200 personas. “148 personas recibieron tejidos y pudieron recuperar su vista y hace pocos días concretamos un operativo multiorgánico”, precisó. Para alcanzar estos resultados, solo en el Hospital Rawson se evaluaron cerca de 600 posibles donantes a lo largo del año.

Durante este año, la jefa del área enfatizó que el Hospital Rawson aportó 11 donantes de órganos, una cifra inédita para San Juan. Este desempeño permitió alcanzar un índice de entre 15,35 donantes por millón de habitantes. “En la historia nunca se habían alcanzado estos valores. Si se compara con una década atrás, jamás superábamos los 10 donantes por millón y, antes de 2023, los índices estaban entre 1,28 y 5”, señaló Berón.

“Las personas que se trasplantan son pacientes que no cuentan con tratamientos médicos que puedan revertir su situación, y la donación representa el último recurso para mejorar su calidad de vida”, explicó la especialista.

Si bien en la provincia también intervienen instituciones como el Hospital Privado, el Hospital Marcial Quiroga, la Clínica El Castaño y Cymin, Berón destacó el rol central del Rawson. “Nuestra unidad aporta entre el 80% y el 90% de los donantes de toda la provincia”, indicó, al señalar que el nosocomio concentra la mayor parte de los procedimientos.

Actualmente, en San Juan hay 233 personas en lista de espera para distintos trasplantes, renales, cardíacos, hepáticos, pulmonares y pancreáticos, de las cuales alrededor de 160 aguardan un trasplante renal. “La donación no son números: son vidas que se salvan”, concluyó la referente del área.

Reconocimiento nacional

El avance en materia de donación también tuvo un respaldo a nivel país. El Hospital Rawson fue destacado por su desempeño en procuración de órganos y tejidos y se posicionó entre las instituciones con mayor cantidad de donantes de la Argentina. “Hoy somos la segunda institución con más donantes del país, solo detrás del Hospital del Bicentenario de Buenos Aires”, afirmó Berón.

Según explicó la especialista, este logro se debe a la implementación del programa Incucai Procurar, que promueve que cada institución sanitaria gestione activamente sus propios donantes, fortaleciendo los procesos de detección, procuración y donación.

Cantidad de donantes

Respecto de los donantes expresos, personas que manifestaron su voluntad a través de la aplicación Mi Argentina, San Juan cuenta con 46.362 inscriptos sobre una población de 818.234 habitantes.

En contrapartida, 4.550 sanjuaninos registraron de manera formal su negativa, es decir, decidieron no ser donantes de órganos bajo ninguna circunstancia. En cuanto al marco legal, la profesional destacó la importancia de la Ley Justina, que establece la figura del donante presunto. “Todos somos donantes, salvo que hayamos registrado la negativa en un registro oficial”, señaló.