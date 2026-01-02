El 2026 se encamina a ser un año de fuerte reacomodamiento político en la Cámara de Diputados de San Juan. En un escenario ya fragmentado, la Legislatura sumará dos nuevos monobloques que formalizarán el distanciamiento de dos legisladores del Partido Justicialista y dejarán expuestos los acuerdos y tensiones que atraviesan al peronismo desde el inicio de la actual gestión provincial.

La novedad es la decisión de Omar Ortíz, diputado por Valle Fértil, y Jorge Castañeda, legislador de Calingasta, de conformar bloques unipersonales. Con ese paso, ambos terminarán de cristalizar su alejamiento del PJ y harán explícito el entendimiento político que mantienen desde hace tiempo con el orreguismo, espacio con el que vienen coincidiendo en votaciones clave dentro del recinto.

Ortíz y Castañeda no llegan a esta definición de manera sorpresiva. Desde hace varios meses, sus posicionamientos en la Cámara de Diputados marcaron diferencias claras con la línea mayoritaria del bloque justicialista. En debates sensibles, ambos acompañaron con su voto iniciativas impulsadas o respaldadas por el oficialismo provincial, como la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Ley de Transporte y la designación de Guillermo Baigorrí como Fiscal General, entre otros temas de alto impacto político.

Estas coincidencias legislativas fueron leídas dentro del PJ como señales de un quiebre en construcción. A ello se sumaron las diferencias internas con la conducción del bloque justicialista, encabezado por Juan Carlos Quiroga Moyano, tanto en relación a las posturas políticas que el peronismo adopta en la Cámara como al manejo interno del partido y la estrategia opositora frente al gobierno de Marcelo Orrego.

El distanciamiento también tiene un anclaje territorial. Tanto Ortíz como Castañeda mantienen tensiones abiertas con los intendentes de sus respectivos departamentos, lo que profundizó el quiebre con la estructura partidaria tradicional. En ese contexto, la decisión de avanzar con monobloques aparece como una salida política para preservar autonomía legislativa y redefinir alianzas de cara a un año que promete ser intenso en términos de debates parlamentarios.

Con la conformación de estos dos nuevos espacios, la Cámara de Diputados de San Juan pasará a tener ocho monobloques, un dato que refleja el nivel de fragmentación política del cuerpo. Actualmente, funcionan Mejor Nosotros, de Leopoldo Soler; Crecer, de Martha Gramajo; San Juan Te Quiero, de Gabriel Sánchez; Frente Renovador, de Franco Aranda; Bloque del Este, de Marcelo Mallea; y ADN–La Libertad Avanza, de Fernando Patinella.

La proliferación de monobloques obliga al oficialismo y a la oposición a extremar las negociaciones para garantizar mayorías circunstanciales en cada sesión. En ese marco, la salida de Ortíz y Castañeda del PJ no solo debilita numéricamente al bloque justicialista, sino que también expone una crisis política más profunda dentro del peronismo sanjuanino, que enfrenta dificultades para sostener cohesión y liderazgo en la Legislatura.

El impacto de esta reconfiguración se verá con mayor claridad cuando comiencen a tratarse los proyectos más sensibles del año próximo. Por lo pronto, la creación de los dos monobloques confirma que la Cámara de Diputados seguirá siendo un escenario de acuerdos transversales, rupturas internas y disputas abiertas por el rumbo político de la provincia.