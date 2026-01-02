Cruce de los Andes en San Juan: nueve días de historia, montaña y aventura

San Juan se consolida como el epicentro de una de las aventuras más emblemáticas de Sudamérica: el Cruce de los Andes. La expedición permite recorrer la histórica ruta utilizada por el General Don José de San Martín en su Gesta Libertadora de 1817, en un recorrido que combina desafío físico y contacto directo con la naturaleza. La pyme sanjuanina Explora Parques SRL se consolidó como la única prestadora turística formal que ofrece revivir el paso del Libertador de una manera única, con la ventaja de poder pagar en un periodo de tiempo largo y anticipado.

Detrás de la organización están los hermanos Ramón y Diego Ossa, pioneros en circuitos de turismo aventura en Cuyo desde los años '90. Ramón, quien realizó su primer cruce a los 8 años de edad, explicó a DIARIO HUARPE que la empresa busca “transformar al turista en un cazador de experiencias”. La base operativa se encuentra en Barreal, Calingasta, desde donde gestionan también el complejo de cabañas Doña Pipa, punto de inicio y fin de la travesía.

“Antes de que se armara la empresa en 2003 ya estábamos haciendo algo más incipiente, pero fuerte y bien organizado. En 2008 armamos la empresa y nunca hemos parado”, recordó Ossa, destacando la trayectoria de la compañía.

Nueve días en el corazón de la cordillera

El itinerario completo dura 9 días y 8 noches, con seis días en alta montaña. La travesía comienza con un traslado en 4x4 hasta Los Manantiales, a 3.182 m.s.n.m., donde los jinetes se encuentran con sus caballos o mulas. Uno de los momentos más exigentes es el ascenso al Peñón del Espinacito, alcanzando los 4.500 metros, con vistas del cerro Aconcagua antes de descender hacia Vegas de Gallardo y el Valle Hermoso. El punto más lejano es el Hito Internacional del paso de Valle Hermoso (3.506 m.s.n.m.), antes de emprender el regreso.

Logística "All-Inclusive", precio y próxima fecha

El costo de la expedición es de USD 2.000 por pasajero, un valor que, según los hermanos, mantiene estable desde 2011. Incluye:

Alojamiento: cabañas en Barreal y carpas de alta montaña ya armadas.

Catering: pensión completa con desayunos, almuerzos de marcha y cenas calientes.

Equipo: mulas, vajilla, colchones y elementos de seguridad como telefonía satelital y VHF.

Ossa explicó que el precio permite “no perder la calidad de servicio, para siempre brindar el mismo servicio” y lo comparó con un crucero: “un crucero te sale no menos de 2.500 dólares por pasajero y es un servicio todo incluido”.

Por último, Ramón confirmó que la temporada de verano 2026 contará con cuatro fechas destacadas y destacó la alta demanda de reservas. “La próxima fecha es el 3 de enero, así que dentro de nada comenzamos. Todavía hay algunos lugares disponibles, no muchos, pero sí se puede reservar”, explicó. Sobre el resto de las fechas, agregó: “El 17 de enero y el 7 de febrero ya no tienen disponibilidad, están agotadas. La última fecha, el 20 de febrero, aún conserva algunos lugares libres, aunque la demanda sigue siendo muy alta”.

No es un viaje para todos

Ramón Ossa subrayó la exigencia física: “No es un viaje para todo el mundo. Tiene una cuota de sacrificio alta: son muchas horas cabalgando. Debe ser una persona con buena salud; si alguien tiene una prótesis de rodilla, no podrá participar”. Toda la información médica se evalúa previamente con un equipo médico a cargo de la expedición.

Las travesías son exclusivas y pequeñas, con un mínimo de 10 y un máximo de 20 pasajeros. Las fechas de 2026 fueron establecidas en marzo de 2025, con reservas que se realizan con hasta dos años de anticipación. Ossa comentó: “Una vez que establecemos la fecha, salen a difusión y empezamos a trabajar la parte comercial de la empresa durante todo el año para sumar los pasajeros”.

Actualmente, la mayoría de los turistas son argentinos, con un 80% proveniente de la provincia de Buenos Aires. También participan viajeros de Mesopotamia, otras provincias y, en menor medida, del exterior, incluyendo Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

Una experiencia que transforma

Por último, el referente destacó su valor cultural: “Yo creo que es una experiencia única, que te cambia realmente la vida y tu visión de la vida”, concluyó Ossa, invitando a los interesados a vivir la historia desde la cordillera.

Para consultas y reservas: a los teléfonos: (+54 9) 264 503-2008 / (+54 9) 264 502-2552. Instagram: @cruce_sanmartiniano y sitio web: www.exploraparques.com.