San Juan cerró el 2025 con un crecimiento marcado en el mercado automotor. A lo largo del año se patentaron 7.147 vehículos 0 kilómetro en la provincia, lo que representó una suba interanual del 38,5% frente a 2024, cuando se habían registrado 5.160 unidades. Los datos los dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), a través del informa de mercado automotor que elabora la Siomaa.

Durante diciembre, San Juan patentó 223 vehículos 0 km. Esa cifra significó una baja del 47,3% respecto de noviembre (423 unidades) y una caída interanual del 14,2% frente a diciembre de 2024 (260 unidades). En términos de participación, la provincia explicó el 1,2% del total acumulado anual del país.

A nivel nacional, el comportamiento fue similar: diciembre tuvo retroceso mensual, pero crecimiento interanual. En Argentina se patentaron 23.997 vehículos 0 km, un 32,3% menos que en noviembre y un 10,3% más que en diciembre 2024. Con esos números, el 2025 cerró con 612.178 vehículos 0 km patentados en el país, lo que equivale a un crecimiento del 47,8% respecto de 2024, de acuerdo al mismo informe.

Financiamiento, el motor que empujó el mercado en San Juan

En San Juan, el sector concesionario atribuye buena parte del repunte anual a un factor clave: el acceso al crédito. Javier Fornasari, presidente de la Acara sede San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la financiación se transformó en la principal palanca para sostener el volumen de ventas.

“La financiación fue una palanca muy importante para mantener el volumen de patentamientos. A medida que las tasas sigan acomodándose y bajando, eso va a ayudar aún más al mercado el año que viene”, señaló Fornasari al describir el escenario que se vivió durante 2025.

Según la mirada del dirigente, los planes con tasas promocionales y líneas de crédito disponibles —sumados a un esquema comercial más agresivo de parte de las marcas— ayudaron a que una parte de la demanda que estaba contenida volviera a activarse. En ese marco, el financiamiento no solo actuó como herramienta para cerrar operaciones, sino también como una señal de previsibilidad para quienes esperaban mejores condiciones.

Fornasari también vinculó la dinámica del mercado a la disponibilidad de modelos. “Hoy hay una oferta de producto muy amplia, lo que genera más competencia. Si esa competencia es sana, es positiva para el mercado”, expresó.

Los 10 modelos livianos más vendidos del país

Acorde al mismo informe, los diez vehículos más vendidos en diciembre a nivel país fueron:

1. Toyota Hilux

2. Ford Ranger

3. Volkswagen Tera

4. Ford Territory

5. Volkswagen Polo

6. Peugeot 208

7. Fiat Cronos

8. Volkswagen Amarok

9. Chevrolet Tracker

10. Chevrolet Onix

El listado volvió a mostrar el peso de las pickups medianas en el mercado argentino, con Hilux sosteniendo el liderazgo del mes, y con una fuerte presencia de modelos de producción regional y alta demanda histórica.

Los eléctricos, con crecimiento, pero todavía en números bajos

El informe también dedicó un apartado al segmento de vehículos 100% eléctricos, que continúa expandiéndose desde una base pequeña. En diciembre se patentaron 142 unidades eléctricas en todo el país y el acumulado anual llegó a 1.279, frente a 557 de 2024. Los modelos más solicitados fueron el BYD Yuan Pro; el BYD Dolphin Mini y la Renault Kangoo.

Aunque se trata de volúmenes muy por debajo del total del mercado, los números marcan un avance sostenido del segmento y un protagonismo creciente de nuevas marcas.

Qué se espera para 2026

Con el cierre anual ya consolidado, el sector mira el 2026 con expectativas sujetas a dos variables centrales: continuidad del crédito y condiciones macro que sostengan la demanda. En ese sentido, Fornasari anticipó que, si el financiamiento mantiene protagonismo, el mercado podría sostener niveles similares a los de 2025.