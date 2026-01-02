El armado político del senador nacional Sergio Uñac volvió a sumar un nombre conocido. Se confirmó que Fabiola Aubone, ex diputada nacional y exministra de Gobierno de San Juan durante la gestión uñaquista, fue incorporada como asesora del legislador en la Cámara Alta, apenas días después de dejar su banca en el Congreso.

La designación reavivó cuestionamientos dentro y fuera del peronismo sanjuanino, ya que se trata de una dirigente de estrecha confianza del ex gobernador que, tras finalizar su mandato legislativo, encontró rápidamente un lugar dentro de la estructura política del senador. Para sectores críticos, el movimiento vuelve a poner en foco el esquema de contención interna que Uñac mantiene con referentes de su espacio.

Aubone ingresó al Senado con la categoría A1, la más alta dentro del escalafón de asesores, lo que la ubica entre los cargos mejor remunerados de la planta política. El dato no pasó desapercibido, especialmente por el contexto de ajuste y reducción del gasto público que el Gobierno nacional impulsa y que también alcanza al Congreso.

La ex diputada nacional fue una de las figuras de mayor peso político durante los años de gestión de Uñac en la provincia. Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como ministra de Gobierno, un rol clave en la relación con los municipios, la Legislatura y los distintos sectores institucionales. Tras no renovar su banca, su desembarco en el Senado se dio casi en simultáneo con su salida de Diputados.

Con esta incorporación, Aubone se suma a un listado de ex funcionarios provinciales que hoy forman parte del equipo del senador sanjuanino. Entre ellos aparece Claudia Grynszpan, ex ministra de Turismo, quien desde diciembre de 2023 se desempeña como asesora de Uñac en la Cámara Alta. También figura Leonardo Gioja, histórico dirigente del PJ, que cuenta con un cargo permanente en el Senado desde hace años y cuya función se reactivó a mediados del año pasado luego de un período de licencia, bajo el paraguas político del ex gobernador.

El esquema de asesores de Uñac se convirtió en uno de los más amplios entre los senadores, con presencia de dirigentes que tuvieron responsabilidades ejecutivas y legislativas durante sus mandatos en la provincia. Para el entorno del legislador, se trata de un equipo con “experiencia política y técnica” para acompañar la tarea parlamentaria. Para sus detractores, en cambio, es una muestra de reciclaje de dirigentes y de una estructura sobredimensionada.

La llegada de Aubone al Senado también se da en un momento de reconfiguración del peronismo sanjuanino, atravesado por disputas internas y reacomodamientos de poder tras la derrota electoral de 2023. En ese escenario, la figura de Uñac sigue funcionando como eje de contención para dirigentes que quedaron fuera de cargos electivos.

Mientras tanto, el debate sobre el rol, la cantidad y el costo de los asesores parlamentarios vuelve a instalarse en la agenda pública. En ese contexto, la designación de una ex diputada nacional con categoría máxima suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el uso de los recursos del Congreso y el funcionamiento de la política puertas adentro.