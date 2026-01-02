El programa San Juan Te Busca cerró 2025 con un escenario más complejo que el del año anterior, marcado por un aumento en las búsquedas de personas adultas, especialmente hombres, y una baja en los casos que involucraron a menores de edad, un dato que fue valorado positivamente dentro del sistema provincial de búsqueda.

Durante los doce meses se activaron cerca de 1.300 búsquedas en toda la provincia, por encima de las 1.247 registradas en 2024, lo que reflejó un ritmo de trabajo casi permanente para los equipos de rescate.

Más búsquedas de adultos y predominio masculino

El dato más relevante del balance anual estuvo en el crecimiento de las intervenciones vinculadas a mayores de edad. Según detalló Esteban Abarca, titular de la Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, a DIARIO HUARPE, durante 2025 se realizaron alrededor de 800 búsquedas de adultos, frente a las 753 del año anterior.

La diferencia fue aún más marcada al analizar la variable de género. En 2025 se buscó a 533 hombres adultos y a 222 mujeres, mientras que en 2024 las cifras habían sido de 217 hombres y 222 mujeres. “Recibimos entre cuatro y cinco denuncias diarias y la mayoría corresponde a personas mayores de edad, y en especial hombres”, explicó Abarca.

Menos casos de menores

En contrapartida, las búsquedas de menores de edad mostraron una baja significativa, que fue leída como un dato positivo en la comparación interanual. El 2025 cerró con unas 350 intervenciones, muy por debajo de las 494 registradas en 2024.

De acuerdo al funcionario, dentro de este grupo no se registraron diferencias marcadas por género. “Las cifras fueron más equilibradas y, en general, los casos se resolvieron rápidamente”, sostuvo.

“La mayoría de las veces, los chicos aparecen en poco tiempo. Están en la casa de un vecino, con una compañerita o jugando en la plaza”, explicó Abarca, aunque advirtió que también hubo situaciones de extrema gravedad. “Tuvimos casos muy duros, incluso menores encontrados sin vida, como el del pequeño hallado en un canal en Pocito a principios de año”, recordó.

Aumento de los desenlaces fatales

Otro de los puntos sensibles del balance anual fue el incremento de los casos con desenlace fatal. Durante 2025 se registraron 11 personas fallecidas, frente a las cuatro del año anterior.

“No hay tanta diferencia en la cantidad total de búsquedas, pero sí en la cantidad de tragedias”, reconoció Abarca. La mayoría de estos hechos se concentró en el primer semestre del año, con cinco fallecimientos, mientras que en la segunda mitad del año se registró una sola persona fallecida.

Causas múltiples y casos reiterativos

Respecto a los motivos de las desapariciones, el titular del área explicó que no existe una causa única. Entre las más frecuentes mencionó conflictos familiares, discusiones de pareja, consumo problemático, crisis de salud mental y enfermedades asociadas a la vejez, como Alzheimer o demencia.

Además, señaló que existen personas que se repiten en los registros del programa. “Tenemos casos reiterativos; hay personas que las buscamos cinco o seis veces en el año”, explicó.

El balance de 2025 dejó números que encendieron alertas dentro del sistema de búsqueda provincial. El aumento de las desapariciones de adultos y la suba de los casos fatales marcaron un año exigente para San Juan Te Busca, que volvió a trabajar sin pausas y con operativos activos prácticamente todos los días.

Cómo denunciar

Abarca recordó que las denuncias pueden realizarse tanto en comisarías como a través de llamados al 911. “Aunque quede solo en un llamado telefónico, se interviene de la misma manera y se activa el protocolo igual”, remarcó el funcionario.