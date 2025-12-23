San Juan colapsó la preventa de Airbag y hoy espera una nueva avalancha en la venta general

El anuncio del regreso de Airbag a San Juan detonó una locura colectiva que convirtió un lunes cualquiera en una carrera contra el tiempo para miles de fanáticos. La preventa exclusiva para clientes del Banco San Juan, activada el pasado lunes 22 de diciembre a las 16:00 hs, colapsó la plataforma de ventas en minutos. Con la venta general Etapa 1 programada para este martes 23 de diciembre desde las 12:00 hs, la expectativa es máxima ante la posibilidad de un rápido "sold out". Las mismas se consiguen en www.tuentrada.com

La euforia no es casual. Tras un 2025 histórico con cinco River Plate agotados y una gira internacional exitosa, la banda elige el Playón del Estadio Bicentenario de San Juan (18 de abril de 2026) como una de las primeras escalas de su gira extendida "El Club de la Pelea". Para los sanjuaninos, este concierto no es solo un recital, sino la oportunidad de presenciar en su provincia el mismo espectáculo de alta gama que deslumbró en el monumento de Núñez.

Estado de ventas: preventa agotada, todo a la espera de la venta general

La locura por las entradas ya tiene un saldo concreto: la preventa exclusiva está oficialmente agotada. El acceso prioritario para tarjetahabientes del Banco San Juan, con su atractivo de hasta 9 cuotas sin interés, fue la primera víctima del furor fanático. Ahora, toda la atención se concentra en la próxima fase.

Próximo paso: VENTA GENERAL ETAPA 1

📅 Fecha y hora: Martes 23 de diciembre de 2025, desde las 12:00 horas.

💳 Precio y financiación: Entrada a $57.500 ($50.000 + $7.500 de cargos). 6 cuotas sin interés con tarjeta Banco San Juan Visa.

🌐 Plataforma única: Todas las entradas se comercializan de forma oficial únicamente en www.tuentrada.com.

Se anticipa que, tras el agotamiento de esta primera etapa de venta general, se active una Etapa 2 con precio aumentado a $69.000. Dada la velocidad con que se vendió la preventa, los productores ya trabajan con la hipótesis de un agotamiento total de localidades en las próximas 48 horas.

El epicentro del furor: Playón del Estadio Bicentenario

El Playón del Estadio Bicentenario se prepara para vivir una noche histórica. Este espacio al aire libre, conocido por albergar eventos masivos, será el escenario donde los hermanos Sardelli desplegarán un show que regularmente supera las 2 horas y 50 minutos de duración.

Los asistentes pueden esperar: