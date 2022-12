“El Chalet Cantoni”, recibe la primera de las dos ediciones del “San Juan Diseña”. La feria de emprendedores del diseño tendrá lugar el próximo 2, 3 y 4 de diciembre de 19 a 00 horas. El lugar será la casa de las Industrias Creativas, en Libertador 3317 oeste, Rivadavia.

En esta edición participarán 30 proyectos que ocuparán los espacios verdes. Entre ellos hay: emprendimientos de decoración, mobiliario, textil y todos aquellos productos relacionados con la ornamentación navideña. Para quienes visiten la feria, se recibirán todos los métodos de pago.

En esta edición, se capacitó a los emprendedores en comercialización, curaduría de productos, cómo armar una línea y manejo y gestión de redes sociales.

Las lista de emprendimientos es: Tiendita Toto, Biodena, Amta, Aluminé, Elemental Minna, Shalom Blends de Yerba Mate Orgánica, Buena Vibra serigrafía, Bankkito, Jume, Hildegarda Broderie, Tucán Juguetes, AnudArte07, Ekaterina Papelería, Chit, Alpha Cerámica, Embarr-Arte, Daniela Vitale, Ofrelia, Mimicry casa cálida, Rizoma diseño de autor, Fausta-mates & home, Lufe by luji, Oscar Fontalvo Artista, Berilo joyas de autor, Tatuna Ecodiseño, Arte en la granja, Adara, Muus Bullet Journal, Be Able, Chamama.