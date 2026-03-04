Receta de Suspiro Limeño: ingredientes y técnica

Claudia Fontán compartió en sus redes sociales su versión simplificada del Suspiro Limeño, un postre tradicional de la gastronomía peruana que se caracteriza por su suavidad y equilibrio entre el dulzor de las leches y la ligereza del merengue. La actriz detalló su técnica específica para obtener una base con textura de crema inglesa, evitando que las yemas se cuajen durante la preparación.

Para la base de esta receta, se requieren 4 yemas, 395 ml de leche condensada y 390 ml de crema de leche, ingrediente que Fontán utiliza en reemplazo de la leche evaporada original para facilitar la preparación. El merengue se elabora batiendo 4 claras a nieve e incorporando en forma de hilo un almíbar hecho con 240 g de azúcar, 80 ml de agua y, de forma opcional, un toque de oporto.

El proceso de elaboración comienza calentando la leche condensada y la crema a fuego bajo hasta que rompa el hervor. En ese punto, se debe retirar un poco de líquido para mezclarlo con las yemas y unificar temperaturas antes de incorporarlas nuevamente a la olla. La cocción debe ser lenta, batiendo constantemente durante 3 o 4 minutos hasta que la mezcla espese. Respecto a este paso, la conductora explicó: "De este modo, las yemas quedan cocidas pero cremosas y suaves".

Una vez lograda la densidad deseada, la preparación se retira del fuego continuando el movimiento por un momento para controlar el calor residual. El armado final consiste en colocar la crema en copas individuales, coronar con el merengue firme y brillante, y decorar con canela en polvo y hojas de menta fresca.