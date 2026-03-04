En una jornada marcada por el contacto directo con los vecinos de Tres Esquinas, Sarmiento, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, encabezó el primer operativo integral "San Juan Cerca" del año. Durante el abordaje, el funcionario confirmó a DIARIO HUARPE que la gestión provincial redoblará esfuerzos territoriales con dos operativos mensuales y el lanzamiento de una nueva modalidad enfocada exclusivamente en las juventudes.

Sarmiento fue sede del primer operativo del 2026. FOTOS: ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

"Tratamos de hacerlo bien federal, llegando a los centros de los departamentos pero también yendo a los distritos más alejados", explicó Platero, quien estuvo acompañado por referentes del Ministerio de Capital Humano de la Nación para supervisar el programa piloto. En estos operativos, los ciudadanos pueden realizar trámites de DNI, tarjeta SUBE, inscripciones en el IPV y acceder a servicios de todos los ministerios sin tener que viajar al centro sanjuanino.

La novedad: San Juan Cerca Joven

El Gobierno anunció un San Juan Cerca enfocado en jóvenes. FOTOS: ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

Una de las grandes apuestas para este 2026 es el programa "San Juan Cerca Joven". Según detalló el ministro, se trata de una propuesta separada del operativo tradicional para evitar la aglomeración de servicios y direccionar la oferta hacia las necesidades específicas de este sector.

"La intención es que cada ministerio dé su oferta direccionada a los jóvenes, como capacitaciones, talleres y cursos por parte de Educación, y propuestas de Desarrollo Humano", señaló Platero. Si bien el cronograma de fechas y lugares está en proceso de definición, el funcionario aseguró que se mantendrá la rotación por los 19 departamentos.

Desayuno nutricional en 1.050 escuelas

En materia de políticas alimentarias, Platero destacó la optimización del desayuno nutricional, un programa que el Gobierno provincial expandió significativamente. "Cuando iniciamos la gestión, este desayuno se daba en 918 escuelas; hoy estamos llegando a 1.050 establecimientos", subrayó el ministro.

El servicio, que comenzó a implementarse con el inicio del ciclo lectivo el pasado lunes, cuenta con una nueva licitación que prioriza la calidad. "Se dan productos de primera calidad, como leche Santa Clara y aportes determinados por nutricionistas. Un chico que no viene con una buena valoración nutricional no está en igualdad de condiciones para recibir los contenidos", enfatizó Platero. El refuerzo incluye componentes nutricionales a primera hora y cereales a media mañana para garantizar el rendimiento escolar de los alumnos sanjuaninos.