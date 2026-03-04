Productores bananeros de varias provincias del norte argentino realizaron este miércoles cortes de rutas y protestas para visibilizar lo que califican como una situación terminal del sector, debido a altos costos de producción, baja rentabilidad y ausencia de políticas públicas de apoyo.

Las manifestaciones se extendieron a varios puntos estratégicos de la red vial nacional, donde los productores instalaron bloqueos parciales y medidas de fuerza, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades nacionales y provinciales sobre la crisis estructural que atraviesa la producción de banana, un rubro de relevancia para economías regionales como las de Misiones y Corrientes.

Representantes de las asociaciones de productores explicaron que los costos de insumos, energía y logística han subido significativamente en los últimos meses, mientras que los precios de venta no acompañan, erosionando los márgenes de ganancia y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las chacras familiares y medianas.

Los manifestantes también reclamaron medidas concretas de parte del Gobierno nacional, como subsidios a la producción, alivio fiscal, programas de promoción de exportaciones y asistencia técnica, para evitar el cierre de establecimientos y pérdidas de empleo en la cadena productiva.

Según los productores, sin políticas de sostén claras a corto plazo, el sector podría enfrentar un colapso que afectaría tanto a los trabajadores rurales como a las economías regionales de las provincias productoras, así como a la oferta interna de banana, un producto básico de consumo en muchos hogares.

Autoridades provinciales y representantes del sector público indicaron que se iniciaron mesas de diálogo para analizar las demandas y evaluar posibles respuestas, aunque no se anunciaron aún medidas concretas o plazos para implementar soluciones a la crisis denunciada por los productores.