Raviolones de zapallo y queso: el secreto para que salgan perfectos

Maru Botana, reconocida figura del espectáculo por sus platos sencillos y rápidos, presentó en su cuenta de Instagram un paso a paso para preparar raviolones caseros de zapallo cabutia y queso. Para la masa se necesitan 400 g de harina, 5 yemas, una pizca de sal y entre 1 y 2 claras, mientras que el relleno requiere medio zapallo y cubitos de queso como mozzarella o cuartirolo.

Sobre esta propuesta, la cocinera expresó: «Chicosss!! Otra receta de campo! Raviolones caseros con relleno de zapallo cabutia y quesito… ¡una bomba de sabor y amor! El tip de hoy es que usé un cortante de tapas de empanadas como molde para armar ravioles bien grandes, tipo sorrentinos… ¡y quedaron TRE MEN DOS!».

Respecto a la elaboración de la masa, detalló: «Hacés un volcán con la harina, ponés las yemas en el centro y empezás a integrar. Sumás claras de a poquito hasta que se forme una masa firme pero elástica. Amasás bien, descansás 30 min tapada. ¡Y a estirar! Yo la voy estirando con mi pastalinda hasta aprox llegar a 7».

Posteriormente, explicó cómo avanzar con el relleno y el armado: «Cortás el zapallo, lo cocinás al horno hasta que esté tierno. Le sacás la cáscara y hacés un puré bien liso y condimentás como te guste. Estirás la masa finita. La idea es que vayamos logrando una masa lisa, fina, linda. Cortás los discos. Ponés una cucharada de relleno en el centro, el cubito de queso, cerrás con otro disco y sellás bien los bordes».

Para concluir, la experta brindó sus consejos finales: «Me encantan las cosas rellenas, pero hay que tener cuidado. Si le ponés mucho relleno… Me encanta esta combinación del zapallo con el quesito. Hacemos como una empanadita para que no se abra. Raviolones tipo plato voladores. Esto después lo terminamos con queso rallado, aceite de oliva, manteca, crema, lo que quieras. Arriba yo le pongo un tomatito con albahaca de la huerta, bien fresquito lo queremos. Le ponemos queso de rallar. Es una delicia».