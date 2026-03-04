MacBook Neo de Apple: precio, características y fecha de estreno

Apple introduce el MacBook Neo, un nuevo portátil de 699 euros que llegará a las tiendas el próximo miércoles 11 de marzo. Este modelo posee una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2.408 por 1.506 píxeles, 500 nits de brillo máximo, una película antirreflectante y soporte para mil millones de colores.

Con un peso de 1,23 kilogramos, un chasis de aluminio y esquinas redondeadas para favorecer el agarre, el dispositivo ofrece una autonomía de hasta 16 horas con una sola carga bajo el sistema operativo macOS.

El ordenador utiliza el procesador A18 Pro e integra capacidades de inteligencia artificial gracias a Apple Intelligence para las tareas cotidianas. Su equipamiento técnico incluye una cámara FaceTime HD a 1080p con procesamiento de imagen, dos micrófonos con tecnología direccional para reducción de ruido y aislamiento de la voz, y dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos. Dispone también de Magic Keyboard, un trackpad Multi-Touch de gran tamaño, dos puertos USB-C, entrada para auriculares con cable, soporte para WiFi 6E y Bluetooth 6.

La propuesta de la marca busca fortalecer la productividad permitiendo la integración con iPhone mediante la función de Continuidad, que permite retomar tareas entre el teléfono y la computadora sin interrupciones.

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, sostuvo que el equipo “ofrece toda la magia del Mac a un precio revolucionario”. Según Ternus, el MacBook Neo se diseñó desde cero para que pueda estar al alcance de más personas. El equipo estará disponible en cuatro tonalidades: rosa nube, índigo, plata y cítrico.