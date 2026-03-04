El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con firmeza a una amenaza de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, de cortar relaciones comerciales si no se cumplían ciertas demandas, afirmando que España “no será cómplice” de presiones que pongan en riesgo su soberanía ni sus valores democráticos.

La declaración se produjo tras un comentario público de Trump en el que advertía con posibles medidas restrictivas o sanciones comerciales si determinados acuerdos no se ajustaban a sus exigencias políticas o económicas, una postura que fue recibida con sorpresa y rechazo por parte de varios líderes europeos.

Sánchez afirmó que España mantiene relaciones sólidas y de cooperación con Estados Unidos, pero que no aceptará presiones que comprometan su posición en temas como comercio, defensa de derechos y decisiones soberanas dentro de la Unión Europea. Asimismo, subrayó que las relaciones bilaterales son demasiado importantes como para basarlas en “amenazas o declaraciones irresponsables”.

La respuesta se enmarca en un contexto de tensiones transatlánticas donde temas como comercio, política migratoria y cooperación estratégica en seguridad han sido objeto de intensos debates entre Washington y aliados europeos, con España buscando un equilibrio entre mantener la alianza y defender sus intereses propios.

Además, analistas internacionales señalan que la firme postura de Sánchez podría fortalecer la posición europea ante eventuales presiones futuras, consolidando una política exterior definida por la defensa de normas multilaterales y acuerdos integrales dentro del marco del Comercio Internacional y la Unión Europea.

El cruce de declaraciones abre un nuevo capítulo en las relaciones entre España y sectores políticos estadounidenses, mientras se esperan declaraciones oficiales adicionales de ambas partes y reacciones diplomáticas en los próximos días.