San Juan lanza el Mega Outlet: dos semanas de rebajas en el comercio

La Cámara de Comercio de San Juan ha anunciado oficialmente la realización de una nueva edición del Mega Outlet, una propuesta que se extenderá desde el 2 hasta el 15 de marzo de 2026. Esta iniciativa provincial tiene como objetivo reunir a comercios de diversos rubros para ofrecer a los sanjuaninos promociones, rebajas, saldos de temporada y descuentos especiales.

La actividad se enmarca en el cierre de la etapa estival y busca impulsar las ventas en un momento clave para el sector. A través de estas dos semanas de ofertas, los locales adheridos pretenden renovar su stock, generar liquidez y prepararse para el recambio de mercadería correspondiente a la temporada otoño-invierno. Los establecimientos participantes estarán debidamente identificados para el público.

En un contexto económico que la entidad define como desafiante, el Mega Outlet se presenta como una herramienta para dinamizar la actividad comercial y sostener el movimiento del sector. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que los consumidores accedan a productos de calidad a valores más accesibles, fomentando el consumo interno y el acompañamiento al comercio local.

Los negocios participantes estarán identificados con la cartelería oficial del evento. El material podrá descargarse desde la página web institucional o solicitarse vía correo electrónico a la Cámara. La propuesta no solo busca incentivar las compras, sino también fortalecer el vínculo entre comerciantes y clientes, promoviendo una experiencia de compra confiable en el tramo final del verano.