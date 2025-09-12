El Ministerio de Educación de San Juan concretó la entrega de más de 50.000 libros de lectura para estudiantes de primer, segundo y ahora también tercer grado, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. La iniciativa, gratuita para los alumnos, busca fomentar la lectura desde los primeros años y consolidar el hábito lector en las escuelas de toda la provincia.

Este año, los estudiantes de tercer grado recibieron la antología “Historias de sorpresas y picardías”, que continúa la experiencia lectora iniciada el año pasado con “Misterios en el cerro” para segundo grado. La selección de relatos breves combina humor, ternura y escenas de la vida cotidiana, y está pensada para acompañar el desarrollo lector de los niños de manera progresiva.

“No se trata solo de entregar libros, sino de construir un puente duradero con la lectura. Desde primer grado los chicos reciben obras pensadas para cada etapa, que dialogan entre sí y acompañan el desarrollo lector año a año”, explicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La ministra de Educación Silvia Fuentes en los operativos. (Foto gentileza Sí San Juan)

El Plan “Comprendo y Aprendo” inició en 2024 con la entrega de más de 24.000 libros para primer y segundo grado, incluyendo novelas, antologías y cuadernos de actividades, alcanzando a más de 14.000 estudiantes y 1.000 docentes. Este año, la incorporación de los libros de tercer grado amplía la colección y consolida una biblioteca pensada para los primeros ciclos de la educación primaria.

Además, en marzo de 2025 se entregaron 440 guías de alfabetización a 100 jardines de infantes, beneficiando a más de 6.000 niños de 4 y 5 años. Estas guías incluyen propuestas concretas para iniciar a los más pequeños en el mundo del lenguaje oral y escrito, complementadas con formación docente y acompañamiento de orientadoras pedagógicas especializadas.