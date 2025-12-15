Música a la luz de las velas: llegan nuevos conciertos Candlelight a San Juan

San Juan suma un nuevo atractivo cultural a su calendario: los conciertos Candlelight, un formato que combina música en vivo con una atmósfera única creada por cientos de velas encendidas. En medio del verano y con fechas que se extienden hasta marzo de 2026, estas presentaciones encuentran en el Teatro Sarmiento un escenario ideal para redescubrir clásicos de la música universal y homenajes a bandas icónicas bajo una luz completamente nueva.

Durante enero, febrero y marzo, el público podrá disfrutar de propuestas que abarcan desde la música clásica hasta grandes referentes del pop y las bandas sonoras. El 23 de enero, “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” inaugurarán la cartelera a las 19, con entradas desde $18.000, seguidas esa misma noche por un tributo a Queen a las 21.30, que parte desde los $11.500. Para febrero, la programación continúa con un homenaje a Coldplay el día 20 a las 19, con valores desde $11.500, mientras que el cierre de esa jornada traerá “Lo Mejor de Hans Zimmer” a las 21.30, con entradas desde $9.000.

En marzo, la propuesta vuelve a apostar por los contrastes musicales: el sábado 14 regresará “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” a las 19, con precios desde $8.550, y más tarde se presentará un nuevo tributo a Coldplay a las 21.30, con entradas desde $10.000. Cada función se desarrolla en un ambiente íntimo donde la iluminación tenue de las velas transforma el espacio y potencia la experiencia sensorial del público.

Candlelight se ha convertido en los últimos años en un fenómeno cultural global gracias a tres pilares esenciales: ubicaciones espectaculares, talento profesional y una cuidada selección artística. Desde cuartetos de cuerdas hasta pianistas solistas o ensambles especialmente elegidos para cada programa, los músicos interpretan repertorios que van desde Bach hasta The Beatles, pasando por Einaudi, Aretha Franklin, Queen y Coldplay. El formato permite que el espectador vuelva a escuchar obras conocidas, pero en una versión depurada y cercana, donde cada detalle adquiere un protagonismo renovado.

Los espectáculos tienen una duración estimada de entre 60 y 65 minutos y las puertas del Teatro Sarmiento suelen abrir entre 30 y 45 minutos antes del inicio para permitir un ingreso cómodo y sin apuros. Aunque no existe un código de vestimenta formal, se sugiere asistir con ropa cómoda y elegante, acorde a la estética particular del evento.