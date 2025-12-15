Grupo Lorenzo lanza el "Gran Negocio de Fin de Año" con baja de precios y tasas

Grupo Lorenzo lanzó oficialmente su "Gran Negocio de Fin de Año", una propuesta única para quienes buscan acceder a un nuevo vehículo con condiciones irrepetibles en el mercado. Hasta el 31 de diciembre, sus concesionarios en San Juan, Mendoza, San Rafael y San Luis ofrecerán beneficios exclusivos diseñados para cerrar el año manejando un 0 km con la mejor ventaja comparativa.

La campaña incorpora bonificaciones directas en precios, planes de financiamiento con tasas bajas y opciones del 0%, además de un beneficio diferencial: comprar ahora, retirar hoy y patentar en 2026. Una oportunidad estratégica para quienes desean asegurar su unidad preservando valor y optimizando su inversión. Esto sumado a que los interesados podrán optar por más beneficios especiales de acuerdo a la marca que busquen.

Publicidad

Clientes y futuros compradores podrán conocer las promociones y disponibilidad acercándose a cualquier sucursal del Grupo, con presencia en las principales ciudades de Cuyo. Las marcas participantes incluyen Fiat, Ford, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, BAIC, Shineray, JAC, JMC, Voge, además de un abanico de marcas de motocicletas y automóviles usados premium. Gran variedad de opciones para distintos perfiles de conductor y necesidad.

Grupo Lorenzo lanzó el Gran Negocio de Fin de Año. Foto: Gentileza

Concretamente, en San Juan, el conglomerado automotor más importante de la región pone a disposición de los sanjuaninos sus concesionarios oficiales Lorenzo Automobile, Peugeot y Citroën, además de Lorwest con las marcas Jeep y RAM. A esto se suma el concesionario multimarca de motocicletas Motoki.

Publicidad

Respaldado por su trayectoria y liderazgo regional, Grupo Lorenzo invita a aprovechar la última gran oportunidad del año con beneficios reales y comprobables. Este fin de año, en Grupo Lorenzo, los sueños se concretan.

Más información, direcciones y contactos comerciales en: www.grupolorenzo.com.ar

Publicidad

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo. Opera con 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, JAC, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.