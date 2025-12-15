Durante el verano, niños y jóvenes sanjuaninos encuentran en el parkour una oportunidad diferente para desarrollar habilidades físicas, agilidad mental y valores personales mientras se divierten. En ese contexto, Orquera Parkour Kinect, la primera escuela de parkour de la provincia, se posiciona como una alternativa deportiva al aire libre con fuerte crecimiento en esta temporada.

La propuesta se desarrolla en el Parque Belgrano, partiendo desde el gimnasio sede ubicado sobre calle 25 de Mayo, frente a la feria de abasto de Capital. Allí entrenan chicos y chicas de distintas edades bajo una metodología progresiva, segura y adaptada a cada etapa.

En diálogo con DIARIO HUARPE, uno de los fundadores de la escuela, Santiago Orquera, explicó el origen del proyecto junto a otros colegas: “Empezamos en 2015. Veníamos de investigar todo lo que era Jackie Chan, las artes marciales y la cultura urbana. El parkour se divulgó mucho por internet y, al ver que acá casi no se practicaba, fuimos pioneros en San Juan” resaltó.

El crecimiento se dio a partir de una mirada pedagógica vinculada a la enseñanza en educación física. “Cuando ingresé a la carrera, se dio la oportunidad de enseñar desde la pedagogía. No es solo saltar, es transmitir una estructura profesional, capacitarse y ofrecer un servicio seguro”, señaló.

Actualmente, la escuela llegó a contar con hasta 70 alumnos durante 2025, un logro que Orquera destacó especialmente: “Gracias al apoyo de otros profes, porque uno solo no puede. Muchos niños han pasado por nosotros y han mejorado su rendimiento”.

La práctica está orientada a chicos desde los 4 años en adelante, algo que, según el instructor, explica por qué muchas familias eligen esta disciplina por sobre deportes tradicionales. “Es algo distinto, alternativo, fuera de lo convencional. Todo el tiempo hay desafíos y adaptación al entorno. La mente trabaja tanto como el cuerpo”, afirmó.

Desde la filosofía del parkour, el aprendizaje va más allá del movimiento. “Si tengo un obstáculo, busco distintas maneras de superarlo. Analizo, fluyo, me conozco. Es autodeterminación, autocontrol y trabajo colaborativo. Eso después se aplica a la vida, al estudio y al trabajo”, remarcó Orquera.

Por su parte, el profesor Agustín Ortiz explicó que el enfoque está puesto en la eficiencia y la progresión: “El parkour es ir del punto A al B de la forma más eficiente posible. Hay modalidades como freestyle y velocidad, y todo se adapta a la edad del chico”.

Ortiz también hizo hincapié en la seguridad, uno de los principales temores de las familias. “Nada se hace sin haberlo practicado antes en el gimnasio. Si a un niño le cuesta un movimiento, se trabaja previamente. Todo está calculado, no hay riesgo físico”, aseguró.

Incluso, la escuela ya suma experiencia competitiva. En un torneo realizado en Necochea, dos alumnos lograron subir al podio, reflejando el trabajo físico y mental que se desarrolla en cada entrenamiento.

Para quienes deseen conocer más sobre la actividad o sumarse durante el verano, pueden comunicarse con el profesor Orquera al 2645 75-3607 o seguir en Instagram a @parkour.opk.