El sector privado empresarial volvió a poner en agenda una obra clave para el desarrollo productivo de San Juan: la pavimentación del Paso de Agua Negra. Tras una misión comercial en la Región de Coquimbo, empresarios sanjuaninos plantearon la necesidad de avanzar con financiamiento privado como alternativa para mejorar la conectividad, reducir costos logísticos y fortalecer el comercio con Chile.

Las definiciones fueron realizadas por Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan (FESJ) y representante de CAME, en San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1. Milla participó de los encuentros junto a autoridades regionales chilenas y referentes del sector productivo. Según explicó, la mejora del camino permitiría habilitar el tránsito de camiones y consolidar una vía competitiva hacia el Pacífico.

“Le estamos dando mucho impulso desde el sector privado a la pavimentación del Paso de Agua Negra”, afirmó Milla, al destacar el rol de los empresarios en la búsqueda de alternativas concretas para avanzar con la obra.

Durante las reuniones mantenidas en Chile, se analizó la posibilidad de que capitales privados, incluso extranjeros, financien la pavimentación: “La idea sería algún capital extranjero que sea el que financie y, quizás, a través de algún peaje poder amortizarlo”, explicó Milla. En ese sentido, destacó la experiencia chilena en infraestructura vial: “Ellos tienen muy buenos caminos y buena logística; si el camino está en condiciones, el peaje se paga”.

Menos costos y mayor competitividad

Actualmente, el Paso de Agua Negra es utilizado principalmente por vehículos livianos. “Hicimos el último viaje por el paso y demoramos seis horas y media desde San Juan hasta La Serena. El camino está bastante bueno, pero pavimentado permitiría que los camiones puedan transportarse”, señaló.

Según explicó, esa mejora tendría un impacto directo en los costos de traslado y en la competitividad de los productos sanjuaninos. “Todo eso hace que se abaraten los costos”, resumió.

En este contexto, el intercambio comercial entre San Juan y la Cuarta Región chilena ya muestra avances concretos. Entre los productos sanjuaninos con mayor demanda aparece la harina. “La harina de San Juan ya se está consumiendo en la Cuarta Región”, afirmó Milla, y recordó que una empresa binacional realizó envíos experimentales.

También mencionó el aceite de oliva como uno de los productos con potencial exportador, mientras que desde Chile se proyecta el ingreso de mariscos y pescado fresco. A esto se suma el turismo como eje complementario. “Ellos tienen su temporada fuerte en verano y playa; nosotros tenemos que ser atractivos en abril y mayo”, explicó.

Articulación con el Estado

Si bien el impulso proviene del sector privado, Milla remarcó que la obra requiere acompañamiento del Estado provincial. En la misión participó el secretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Alfredo Aciar.

“Las herramientas tienen que ser aportadas por el Gobierno provincial, pero nosotros podemos acercar alternativas y recursos”, sostuvo.

Sobre el costo de la pavimentación, indicó que aún no hay cifras definitivas y que el gobernador de la Región de Coquimbo se comprometió a compartir presupuestos ya elaborados del lado chileno.

Mientras el proyecto del túnel de Agua Negra continúa siendo solo una idea extendida en décadas sin realizar, el sector privado apunta a una solución más inmediata. “El túnel forma parte del corredor bioceánico, pero los tiempos pasan y nosotros necesitamos resolver cuestiones económicas”, afirmó Milla.

En ese marco, la pavimentación del Paso de Agua Negra aparece como una alternativa viable para fortalecer el comercio regional y mejorar la logística sanjuanina. “Con solo pavimentar el paso ya podríamos tener un intercambio comercial muy interesante”, concluyó.

Y Gobierno qué dice

En el marco de la apertura del Paso de Agua Negra para esta temporada, la secretaría de Relaciones Exteriores de la Provincia, Claudia Sarmiento, dijo sobre la pavimentación del corredor que es un objetivo firme del gobierno. “Nuestro gobernador Marcelo Orrego siempre plantea que es un pendiente. Obviamente, no es lo mismo pavimentar en cualquier lugar que hacerlo en un tramo a más 4.700 metros de altura, con condiciones de cordillera que lo vuelven más dificultoso y más caro”.