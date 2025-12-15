Luego de un 2025 marcado por una fuerte retracción en las ventas, el consumo de combustibles en San Juan comenzó a mostrar en los últimos tres meses una leve recuperación. Si bien el repunte aún está lejos de compensar las pérdidas acumuladas, desde el sector aseguran que los números en alza, aunque modestos, generan expectativas de cara al futuro y permiten mirar el escenario con algo más de optimismo.

Así lo expresó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, quien realizó un balance del año y analizó el comportamiento reciente del mercado en diálogo con DIARIO HUARPE. Según explicó, 2025 fue un período atravesado por profundas transformaciones para las estaciones de servicio, tanto en materia de consumo como en la incorporación de nuevas tecnologías que modificaron la dinámica habitual del sector.

Publicidad

En ese contexto, remarcó que el consumo comenzó a mostrar signos de recuperación en algunas provincias, incluida San Juan, aunque aclaró que se trata de un crecimiento todavía muy limitado.

En términos concretos, el dirigente detalló que la venta de combustibles registró un incremento cercano al 0,8% en los últimos meses. “La venta de combustible en los últimos meses creció alrededor del 0,8%, que fue un número muy bajo, entendiendo que en el año 2024 perdimos más del 30% en ventas, pero bueno, nos pone muy contentos tener este número verde”, afirmó.

Publicidad

Para el sector estacionero, el dato cobra relevancia no tanto por su magnitud, sino por el cambio de tendencia que representa tras un período prolongado de caída.

“Obviamente que no es el aumento que nosotros esperamos ni que queremos, pero se notan por lo menos números en verde, y eso es algo muy bueno”, sostuvo Caruso, al tiempo que subrayó que la recuperación plena dependerá en gran medida del contexto económico general del país.

Durante 2025, las estaciones de servicio también debieron adaptarse a innovaciones tecnológicas impulsadas por las petroleras, especialmente por la bandera estatal. Una de las más relevantes fue la implementación del sistema de micropricing, que implica modificaciones constantes en los precios de los combustibles sin previo aviso. Esta modalidad representó un desafío significativo para los expendedores, que tuvieron que ajustarse rápidamente a una lógica de precios dinámica, acompañada por herramientas de inteligencia artificial.

Publicidad

“Al principio fue medio caótico, ante un cambio tan fuerte, y después ya nos fuimos adaptando rápidamente a esta nueva tecnología”, explicó el titular de la cámara. A este proceso se sumó el avance del autodespacho, una modalidad que comenzó a ganar protagonismo durante el año y que, según el referente sectorial, llegó para quedarse.

“El autodespacho tuvo un rol muy importante en este año 2025 en las estaciones de servicio. Es otra gran tecnología que viene pa ra quedarse y a la que nos vamos a ir adaptando paso a paso para brindar el servicio que el cliente quiere”, indicó.

Pese a estos avances, Caruso fue prudente al analizar las perspectivas a corto plazo. Señaló que la recuperación del consumo no será inmediata ni lineal, y que existen factores estacionales que históricamente impactan en las ventas. En ese sentido, explicó que el verano suele ser un período de menor demanda debido al receso escolar y a la reducción de la actividad comercial.

“Diciembre es un mes fuerte para nosotros. Ya lo que es enero, febrero y principio de marzo son los peores meses. Sabemos que la gente está de vacaciones, que no hay clases y que el comercio no se mueve con normalidad”, detalló.

Aun así, desde la Cámara de Expendedores confían en que, con el correr del tiempo y si las condiciones macroeconómicas acompañan, el consumo pueda continuar recuperándose de manera gradual. “Ojalá recuperemos la venta que veníamos trayendo a niveles históricos. Eso no depende solo de nosotros, sino más que todo del contexto económico del país. Pero creo que, paso a paso, lento, vamos mejorando”, concluyó Caruso.