Cuando en el ámbito legislativo se daba por cerrada la etapa de designaciones judiciales con el aval a Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia, una nueva definición volvió a sacudir la calma política. La vacante para cubrir un cargo de Camarista Civil abrió un escenario inesperado con negociaciones intensas incluso en espacios que son parte de lo mismo.

El próximo jueves 18 de diciembre será la sesión clave en la que la Cámara de Diputados deberá resolver la designación. Lejos de un trámite formal, el debate estará atravesado por el lobby político y por una pulseada que enfrenta, esta vez, a dos socios estratégicos: el oficialismo y el bloquismo, habituales aliados en votaciones sensibles.

Los ternados propuestos por el Consejo de la Magistratura son Javier Aguiar Pacheco, actual trabajador de Fiscalía de Estado; Esteban De la Torre, juez de Familia; y Marianela López, también jueza de Familia. Si bien los tres cuentan con antecedentes técnicos, el trasfondo político marca una diferencia sustancial. En los pasillos legislativos coinciden en que la definición se encamina hacia dos nombres, aquellos que además del currículum suman respaldo político.

Por un lado aparece Esteban De la Torre, identificado como un hombre cercano al oficialismo y con diálogo directo con el vicegobernador Fabián Martín. Esa afinidad lo posicionó con fuerza en la negociación y, según trascendió, desde Casa de Gobierno ya habrían dado el visto bueno para avanzar en la búsqueda de los votos necesarios que le permitan acceder al cargo de Camarista Civil.

En la vereda opuesta se ubica Marianela López, quien reúne el respaldo del bloquismo y también el acompañamiento de algunos sectores del propio oficialismo. Su figura no es ajena al escenario político: fue candidata a diputada provincial por Actuar, uno de los partidos socios del orreguismo, y alcanzó la presidencia del Foro de Abogados con el apoyo de agrupaciones vinculadas al oficialismo en 2011. A ese entramado se suma un dato que no pasa inadvertido en la negociación: su hija, Macarena Bravo López, integra como vocal la lista que recientemente se impuso en el Foro de Abogados, un espacio de peso institucional en que está incluido el partido bloquista.

Con este panorama, la sesión del 18 de diciembre se presenta como una instancia decisiva. La votación no solo definirá quién ocupará la vacante en la Cámara Civil, sino que también dejará al descubierto el delicado equilibrio interno entre aliados y el verdadero alcance de los acuerdos políticos que sostienen al oficialismo en la Legislatura.

Dato

La vacante generada en la Cámara Civil llevó a que 42 abogados se anotaran y por lo tanto el Consejo de la Magistratura tuvo que entrevistarlos a todos antes de elegir la terna que envió a la Legislatura.