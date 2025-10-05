Del 3 al 5 de octubre, Albardón fue el epicentro de la novena edición del encuentro cuyano de motos antiguas y clásicas, denominado “Décimo Aniversario San Juan Motos Clásicas”. Héctor Castillo, presidente del club, destacó en diálogo con DIARIO HUARPE: “Somos una asociación civil con personería jurídica y estamos encargados de organizar esta edición. Estamos muy contentos por el resultado como siempre en este tipo de eventos donde reina la camaradería, la buena onda y sobre todo la amistad que hemos forjado durante todos estos años”.

El evento abrió sus puertas a motos de todas las décadas anteriores a 1970. Foto: Gentileza

Organizado por el Club San Juan Motos Clásicas, el evento reunió a unos 70 participantes provenientes de Mendoza, San Luis, Córdoba e incluso Chile.El encuentro incluyó recorridos por Albardón, pruebas de habilidad conductiva y gincanas. Entre ellas, la disciplina conocida como “tortuguita”, donde el objetivo no es la velocidad sino la destreza y el equilibrio: “Se trata de una especie de picada donde gana el que llega más lento, no se mide la velocidad sino la destreza del equilibrio porque no se pueden bajar los pies y la idea es esa, y se torna muy divertido”, explicó Castillo.

Uno de los ganadores de las competencias. Foto: Gentileza

El evento abrió sus puertas a motos de todas las décadas anteriores a 1970, sin distinción de cilindrada, marca u origen, siempre que estuvieran en condiciones de circulación. La jornada finalizó con la tradicional entrega de premios, celebrando no solo la pasión por las motos, sino también la amistad y la camaradería que este encuentro ha consolidado a lo largo de los años.