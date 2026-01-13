San Juan cerró el 2025 con un resultado ambiental relevante: la provincia recuperó 9.530 kilogramos de plástico provenientes de envases vacíos de fitosanitarios, evitando que residuos químicos llegaran a los suelos productivos, zonas rurales y canales de riego. El balance fue presentado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en articulación con el Programa Campo Limpio, como parte de una estrategia para reducir riesgos sanitarios y proteger el ecosistema agrícola.

La iniciativa surge frente a un problema frecuente en el sector: el destino inadecuado de los envases que contienen restos de plaguicidas. En muchos casos, estos residuos terminan quemados a cielo abierto o enterrados en zonas rurales, prácticas que liberan sustancias tóxicas, afectan la calidad del aire y comprometen la seguridad del agua utilizada para producción y consumo humano. Con este esquema de recuperación, las autoridades buscan avanzar hacia un modelo más seguro y sustentable.

Campañas y participación del sector agrícola

Durante el 2025 se realizaron 10 campañas de recepción en Villa Aberastain, Media Agua, Caucete, Cañada Honda, Dos Acequias, Las Tapias y Santa Rosa, departamento 25 de Mayo. En cada instancia, productores y empresas entregaron envases higienizados para asegurar un manejo adecuado del material. Desde la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, destacaron la participación del sector privado como pieza clave para alcanzar los resultados ambientales.

El organismo remarcó que el cuidado del ambiente en áreas productivas no depende únicamente de la normativa o del control estatal, sino de la construcción de una cultura de responsabilidad compartida en el agro. En ese sentido, el Ministerio valoró la respuesta de productores que incorporaron la triple limpieza, el acopio transitorio y la entrega voluntaria como parte de sus rutinas de manejo.

Economía circular en el agro

El programa no solo retira los envases del campo. Una vez recuperados, los plásticos son derivados a procesos industriales que permiten su transformación en nuevos productos, evitando que se conviertan en residuos peligrosos. Esta lógica de economía circular apunta a disminuir la presión ambiental sobre la tierra y sobre los sistemas hídricos en un contexto de creciente demanda productiva.

Para las autoridades, el avance hacia esquemas más complejos de trazabilidad ambiental representa una oportunidad para el sector agrícola local: reduce riesgos, mejora estándares sanitarios y acompaña tendencias internacionales vinculadas al uso de insumos en la producción de alimentos.

Otro punto relevante del 2025 fue el progreso en la construcción del Centro de Acopio de Pocito, una infraestructura que permitirá un manejo más eficiente del material recuperado. El Ministerio adelantó que la obra se encuentra próxima a finalizar y que su puesta en marcha reducirá tiempos logísticos y mejorará los controles ambientales en el tratamiento de los envases.

Las autoridades definieron al centro como un paso estratégico para ordenar el flujo de material y para fortalecer la red de actores que intervienen en la cadena agrícola.

Proyección ambiental 2026

Con el balance positivo, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos ya trabaja en la planificación 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y aumentar el volumen de recuperación. El organismo adelantó que se buscará intensificar la capacitación, sumar localidades y reforzar mensajes de prevención ambiental en zonas rurales.

La premisa para el próximo año es sostener el cuidado del suelo productivo y los sistemas de riego, recursos esenciales para la matriz agrícola de San Juan. Las acciones también apuntan a consolidar una cultura ambiental dentro del sector y a reducir los riesgos derivados del uso de fitosanitarios en la provincia.