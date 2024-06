Este lunes 3 de junio, se realizará en todo el país una nueva movilización del colectivo Ni una menos y San Juan no será la excepción. La convocatoria está prevista para las 16:30 en la Plaza 25 de Mayo.

A nueve años de la primera protesta, en Argentina siguen asesinando a una mujer cada 35 horas, por eso, el reclamo se mantiene vigente. La denuncia de desmantelamiento de las políticas de género, el pedido de justicia por la masacre de Barracas y el rechazo a la institucionalización de los discursos de odio figuran entre las principales consignas de esta jornada.

En San Juan, el recorrido quedó estipulado de la siguiente manera: comienza en Mendoza y Mitre, sigue por General Acha hasta avenida Libertador. Luego, continúa por Libertador hasta avenida Alem. Desde Alem llega hasta avenida Ignacio de la Roza, tomando esta avenida hasta llegar nuevamente hasta la Plaza 25 de Mayo.

En este recorrido, se pasará por la puerta del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) donde comúnmente se hace una breve parada.

En un comunicado, desde Ni una Menos a nivel nacional, expresaron: “El 3 de junio es una fecha que sella un compromiso con la construcción de un movimiento transversal y poderoso, hecho de redes políticas de afecto y solidaridad, porque es la vida la que está en juego. Las personas que no somos varones heterosexuales blancos con poder económico, estamos histórica y sistemáticamente condenadas a la sumisión para garantizar la vida biológica, a la obediencia para evitar el castigo, al refugio para evitar la muerte, a las cadenas suaves para evitar las violencias. Queremos decir no otra vez a esas imposiciones, porque la libertad es parte de lo que llamamos vida, porque la autonomía económica y el derecho son dimensiones ineludibles y porque privadas de eso –de nuestros trabajos y nuestros salarios, de la libertad de elegir pareja o no elegirla, de decidir si ser madres o no- la vida se convertiría en algo cerrado sobre sí mismo, un tipo de cárcel, una condena”.