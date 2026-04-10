San Juan dio un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado. En el marco del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Estado de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron convenios estratégicos para aceitar la cooperación técnica y operativa.

El objetivo es claro: integrar a las fuerzas provinciales en redes federales de investigación para dar batalla al narcotráfico, la trata de personas y el tránsito aéreo irregular.

Alerta por vuelos sospechosos y redes antidrogas

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es el blindaje del cielo sanjuanino. Se establecieron mecanismos específicos para detectar y neutralizar el Tránsito Aéreo Irregular (TAI). Para esto, se designaron enlaces operativos y se habilitará una línea de comunicación directa de 24 horas para reportar cualquier vuelo sospechoso que cruce el territorio provincial.

Además, San Juan ratificó su compromiso contra la droga. Los laboratorios locales se integrarán a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y la provincia se suma al Sistema de Alerta Temprana para detectar nuevas sustancias de diseño de forma inmediata. También se facilitará el intercambio de información y la asistencia técnica constante.

La lucha contra la trata de personas

En materia de integridad humana, San Juan adhirió formalmente a la "Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata". Este documento fija pautas técnicas y lineamientos para que las fuerzas de seguridad locales actúen con celeridad y eficacia ante posibles casos de explotación, garantizando las buenas prácticas en la investigación.

Gestión eficiente de los recursos

Un dato que resaltaron las autoridades tras el encuentro es que estos acuerdos no generan gastos adicionales ni transferencias de fondos entre las jurisdicciones. El foco está puesto en la capacitación constante del personal sanjuanino y en el uso de los recursos ya existentes, priorizando la modernización de los sistemas de control para reforzar la prevención del delito complejo en toda la región.