San Lorenzo de Ullum debutó en Primera con una victoria como visitante

Se completó la primera fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol con el partido que se disputó en Pocito, allí el visitante San Lorenzo de Ullum derrotó por 3 a 2 al local Aberastain.

El conjunto dirigido por el "Luto" Alfredo Molina que viene de ascender a fines de 2019, justo antes del parate por la pandemia del coronavirus. Y hoy fue el debut por primera vez en su historia en la máxima categoría y vaya que fue auspicioso, venció al Deportivo Aberastain que es dirigido por Hubert Piozzi en el estadio de la calle Furque.

A los 5 minutos del primer tiempo San Lorenzo abrió el marcador por intermedio de Gonzalo González, pero el Naranja lo empató gracias al gol de Alejandro González a los 25 minutos.

Sobre los 45 minutos de la etapa inicial, el dueño de casa se quedó con un hombre menos por la expulsión de Hugo Ferreira y, a pesar de eso, Aberastain se fue al descanso ganando, porque dos minutos más tarde Facundo Pelletan marcó el segundo de su equipo.

En el complemento, a los 27 minutos el Cuervo alcanzó la igualdad por intermedio del experimentado Ariel "Bichín" Sánchez y, a los 30 minutos el goleador Cristian Pérez puso el 3 a 2 final para San Lorenzo que arrancó el campeonato sumando de a tres.

San Lorenzo empezó ganando en la primera fecha al igual que Peñarol, Alianza, Colón, Carpintería, Del Bono, Atenas y Marquesado, todos estos equipos sumaron los tres puntos.

Así se jugará la 2ª fecha

Sábado 13 de Marzo

17.00-Árbol Verde vs Peñarol

17.00-Colon Junior vs Alianza

17.00-Desamparados vs Trinidad

17.00-Marquesado vs Rivadavia

17.00-Atenas vs Carpintería

17.00-Unión vs Del Bono

Domingo 14 de Marzo

13.00-San Lorenzo vs Villa Obrera

17.00-Juventud Unida vs Aberastain

Lunes 15 de Marzo

17.00-Nueve de Julio vs San Martín